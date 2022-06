YouTuber toont werking ingebouwde ledverlichting Nothing-smartphone

YouTuber MKBHD heeft een hands-on video gepost waarin hij de ingebouwde ledverlichting van de aankomende Nothing Phone (1) demonstreert. Die smartphone zou meer dan 900 ingebouwde leds bevatten. De ledverlichting kan aangestuurd worden via ingebouwde software.

MKBHD toont in het filmpje de achterkant van de Nothing Phone (1) waarin de ledverlichting zit verwerkt. Hij toont ook de software waarmee de leds verder aangestuurd kunnen worden. Uit de video blijkt dat de leds ingesteld kunnen worden om op te lichten bij notificaties en dat er ook uit verschillende lichtpatronen gekozen kan worden afhankelijk van welke ingebouwde ringtone een gebruiker kiest. Deze ringtones kunnen ook toegewezen worden aan individuele contactpersonen.

Als de Nothing-smartphone oortjes of een andere smartphone draadloos oplaadt, zullen de leds rondom de oplaadspoel oplichten. Als de telefoon zelf aan de lader hangt, zal de onderste ledstrook oplichten en een indicatie geven van het laadproces. Nothing zal gebruikers ook een optie geven om alle leds op de achterkant van de smartphone te laten branden bij foto- of video-opnames. De smartphone heeft ook een rode led die oplicht als er een video met de smartphone wordt opgenomen.

Nothing maakt op 12 juli om 17.00 uur Nederlandse tijd alle details bekend over de Phone (1). Het is de eerste smartphone van het bedrijf dat vorig jaar de Ear (1)-oortjes uitbracht. De Android-telefoon krijgt een Snapdragon-soc en zal draaien op Nothing OS. Dat is een Android-skin met aangepaste launcher. Nothing is een bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei, die in het najaar van 2020 bij OnePlus vertrok.