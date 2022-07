Nothing brengt eerste smartphone volgende week uit in Benelux voor 469 euro

Nothing brengt zijn eerste smartphone Phone (1) volgende week uit in de Benelux voor 469 euro. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Het gaat om het tweede product van de nieuwe fabrikant, na de oordopjes van vorig jaar.

Nothing wil zijn telefoon onderscheiden met enkele functies. Op de achterkant zitten meer dan 900 leds die het onder meer mogelijk maken om de laadstatus van de telefoon te zien en om zonder op het scherm te kijken af te lezen welke app een notificatie heeft gegeven of wie er belt. Nothing noemt het de Glyph Interface.

In de software Nothing OS zitten twee elementen die de fabrikant voor het voetlicht wil brengen. Met Quick Setting wordt het mogelijk om een Tesla-auto te bedienen. Daardoor is zichtbaar hoeveel kilometer de auto nog kan rijden op de resterende acculading, is de airco aan te zetten en zijn de deuren te openen. Integratie met producten van andere merken zou binnenkort volgen, maar tot nu heeft geen bedrijf daar iets over aangekondigd.

Ook is er de NFT Gallery om nft's te zien die gebruikers in bezit hebben. Dat kan ook via een widget op het beginscherm van de telefoon. Om de snelheid van de software te verhogen, kilt de telefoon weinig gebruikte apps op de achtergrond, om zo veelgebruikte apps sneller te laten starten.

De telefoon heeft een 6,55"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is een Snapdragon 778G+ van Qualcomm, een bij TSMC gemaakte soc op 6nm. De +-versie van de soc verschilt van de reguliere doordat een van de vier Cortex A78-kernen tot 2,5GHz kan in plaats van 2,4GHz. De soc in de reguliere versie zit onder meer ook in de onlangs gepresenteerde Xiaomi 12 Lite.

De telefoon heeft een Sony IMX766-hoofdcamera met een resolutie van 50 megapixel en een oppervlakte van rond 50mm² bij een optisch formaat van 1/1,56". Daarnaast is er een kleinere camera met ultragroothoeklens: een Samsung JN1, met dezelfde resolutie van 50 megapixel, maar een sensoroppervlakte van rond 20mm². De camera kan op 4cm focussen voor macrofoto's.

De telefoon meet 15,9x7,6cm en is 8,3mm dik, bij een gewicht van 194g. Het toestel is van gehard glas aan de voor- en achterkant, met een zijkant van aluminium. Die is afgeplat en vormgegeven als bij een iPhone 12 of 13. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en is bedraad op te laden met 33W, terwijl draadloos laden gaat met 15W en omgekeerd draadloos laden met 5W. Nothing belooft drie jaar Android-upgrades en vier jaar elke twee maanden beveiligingsupdates. De variant met 8GB geheugen en 128GB opslag kost 469 euro; de versie met 256GB opslag kost 499 euro. Een versie met 12GB geheugen en 256GB opslag komt aan het einde van de zomer en kost 549 euro. Tweakers publiceert volgende week een review van de Nothing Phone (1).