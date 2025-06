'Nothing werkt aan ear (2)-anc-oortjes met nauwelijks gewijzigd ontwerp'

Nothing werkt aan een opvolger voor de ear (1)-oortjes met een nauwelijks gewijzigd ontwerp. Dat claimt leaker Kuba Wojciechowski, die renders van de nieuwe oortjes deelt. Daarbij lijkt de vermelding van ear (2) in plaats van het Nothing-logo het grootste verschil te zijn.

Op het steeltje van de Nothing ear (1)-oortjes worden de merknaam en het productnaam vermeld, maar op de nieuwe oortjes zou alleen ear (2) komen te staan. Dat blijkt uit renders die Wojciechowski met 91mobiles heeft gedeeld. De rest van het ontwerp van de oortjes lijkt hetzelfde te zijn, de case lijkt ook niet veel te zijn veranderd.

Wanneer Nothing de nieuwe oortjes wil introduceren, is niet duidelijk. Over hard- of softwareaanpassingen wordt niets gedeeld. Nothings eerste draadloze oordoppen hebben 11,6mm-drivers en ondersteunen anc.

Behalve aan de ear (2)-oordoppen werkt Nothing ook aan ear (stick)-oordoppen. Deze hebben volgens Wojciechowski een vergelijkbaar ontwerp als de ear (1)-oortjes, maar hebben een langwerpige, cilindervormige oplaadcase en vermoedelijk geen siliconen dopjes. Nothing introduceert deze oortjes volgens 91mobiles op woensdag.