Gerucht: Bose maakt drie nieuwe noisecancelling headphones waarvan een in-ear

Bose komt naar verluidt met drie nieuwe hoofdtelefoons: twee over-ear en een in-ear, allemaal met noisecancelling. Een releasedatum voor de producten is er op dit moment nog niet. Prijzen variëren van 350 tot 500 euro.

Het gaat om de over-ears genaamd QuietComfort Headphones en QuietComfort Ultra. Het onderscheid tussen de twee modellen wordt in ieder geval de geluidskwaliteit en de kwaliteit van de noisecancelling. Verdere informatie over een onderscheid in features is er in dit bericht in ieder geval niet. Het derde model betreft de QuietComfort Ultra Earbuds. Deze in-earheadphones moeten de QuietComfort Earbuds II opvolgen en zo'n beetje de helft lichter zijn dan dat model.

De Headphones moeten 400 euro kosten, de Headphones Ultra 500 euro en de Ultra Earbuds zouden uitkomen op 350 euro. Het gerucht is afkomstig van Dealabs, dat in het verleden bijvoorbeeld kwam met een goeddeels accuraat gerucht over de prijsstijging van de Nothing Phone (2).

Tot slot moeten de headphones beschikbaar komen in de kleuren zwart, wit en groen. De Ultra wordt wit of zwart. Van de Ultra Earbuds is niet bekend welke kleuren ze krijgen. Afbeeldingen heeft Dealabs niet, maar Twittergebruiker Kamila Wojciechowska kwam eerder dit jaar met een afbeelding van de QuietComfort Ultra. Die werd snel offline gehaald door middel van een takedownverzoek. Hij is echter gearchiveerd door de Wayback Machine.