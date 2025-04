Android 13-bèta voegt noisecanceling voor telefoongesprekken toe

Google heeft in de Android 13-bèta een nieuwe feature verwerkt die achtergrondgeluiden bij telefoongesprekken moet onderdrukken. Dat doen telefoons vaak met hardware, in de vorm van een extra microfoon, maar Google komt hier met een softwareoptie.

Android-kenner Mishaal Rahman ontdekte de feature terwijl hij aan het grasduinen was in de nieuwe Android 13 QPR 1 bèta 1. Google noemt de functie Clear Calling en in de omschrijving ervan staat: 'reduceert achtergrondgeluid tijdens telefoongesprekken'. Opvallend genoeg is de functie 'beschikbaar voor de meeste mobiele netwerken', maar 'niet voor wifi-bellen'. Een uitleg waarom die voorwaarden gelden, is er op dit moment niet.

Rahman deelt ook de stappen die nodig zijn om de functie te activeren. Daarvoor moeten gebruikers wat adb-commando's invoeren op bijvoorbeeld een desktop-pc die via usb met de telefoon verbonden is. Roottoegang is in dit geval niet nodig. De versie van Android waar deze feature zich op bevindt, is beschikbaar voor de Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a en Pixel 6-serie.

Rahman heeft al een deep dive van Android 13 gedeeld op Esper.io, zoals hij vaker doet met nieuwe versies van Android. Een dergelijk artikel over Android 13 QPR1 bèta 1 is er nog niet, hoewel het te verwachten valt dat de man eraan werkt.

Smartphones doen al aan noise cancelling bij telefoongesprekken, door het gebruik van een extra microfoon. Deze is niet gericht op de mond van de gebruiker wanneer hij of zij aan het bellen is, maar juist gericht op de omgeving. Die pikt omgevingsgeluid eruit zodat de telefoon weet welk geluid uit de invoer van de hoofdmicrofoon gefilterd moeten worden.

Googles oplossing is op zichzelf niet nieuw; het biedt dezelfde functie bijvoorbeeld al voor Google Meet aan. Nvidia biedt aan eigenaren van zijn videokaarten het zogenaamde RTX Voice aan, dat hetzelfde effect bewerkstelligt op computers. Ondanks de naam is het niet meer exclusief voor de RTX 2000-serie en nieuwer. Discord biedt daarnaast noisecanceling van Krisp aan.