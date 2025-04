Google: Android Go vereist voortaan minstens 2GB werkgeheugen

Google heeft de minimumvereisten om het Android Go-besturingssysteem te draaien, opgetrokken. Voortaan moeten toestellen die het Android-besturingssysteem in zijn lichtste vorm willen draaien, over minstens 2GB ramgeheugen en 16GB opslagruimte beschikken.

In een blogpost van Google staat te lezen hoeveel ramgeheugen er de voorbije jaren nodig was om de Android Go-versies te draaien. Van 2017 tot en met 2019 hadden toestellen nog minsten 512MB-ramgeheugen nodig. In 2020 werd er 1GB aan ramgeheugen gevraagd en vanaf dit jaar wordt dat dus 2GB. Toestellen die minder dan 2GB werkgeheugen hebben, kunnen niet updaten naar Android Go 13. Volgens een ontwikkelaar hebben nieuwe Android Go-toestellen ook 16GB aan opslagruimte nodig om Android Go 13, inclusief de Google Play Services, te draaien.

Google introduceerde Android Go in 2017 als lichtgewicht variant van het reguliere Android-besturingssysteem. Android Go is vooral bedoeld voor budgetsmartphones die in opkomende landen worden verkocht. Het besturingssysteem is ingericht op trage internetverbindingen, krappe databundels en beperkte hardware. De interface van Android Go is eenvoudiger en er zijn meer functies offline beschikbaar. In de Google Play Store is er een aparte sectie te vinden met apps die geoptimaliseerd zijn voor Android Go. Deze zomer trok Google wel nog de stekker uit YouTube Go, de lichtgewicht versie van zijn YouTube-app voor Android. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de totstandkoming van het lichtgewicht mobiele besturingssysteem.