Android 13 Go krijgt ondersteuning voor Play System Updates

Google heeft Android 13 Go aangekondigd, de lichte versie van zijn mobiele besturingssysteem. De belangrijkste wijziging is dat de Go-versie nu ook ondersteuning heeft voor Play System Updates, om updates te forceren via het Play-ecosysteem.

De ondersteuning moet ervoor zorgen dat de vaak goedkope Android Go-smartphones ook geregeld beveiligingsupdates krijgen buiten de normale releases om, zegt Google. De Play-systeemupdates bestaan sinds Android 10, maar zaten nog niet in Android 11 Go en Android 12 Go.

Een andere nieuwe functie is ondersteuning voor thema's in kleuren die uit de wallpaper komen. Ook andere Android 13-functies zoals notificatiepermissies en het instellen van een taal per app zitten in de Go-versie. Google zegt niet welke functies het heeft weggelaten.

De systeemeisen liggen ook hoger. Google zei eerder al dat telefoons minimaal 2GB aan geheugen en 16GB aan opslag hebben. Daarmee zou een upgrade voor huidige telefoons met Android Go, die veelal met minder geheugen of opslag komen, lastig maken. Nieuwe telefoons met Android 13 Go verschijnen volgend jaar.