WhatsApp brengt functie om links aan te maken voor bellen en videobellen uit

WhatsApp heeft een functie uitgebracht om links aan te maken voor bellen en videobellen in de app. Het aanmaken van de link gebeurt in het Oproepen-tabblad in de app. Vervolgens is de link te delen.

Veel gebruikers kunnen de functie inmiddels zien, meldt Android Police. De functie werkt ook al in het Nederlands. Na het aanmaken van de link is die te delen via WhatsApp of via andere apps. Het klikken op de link zorgt ervoor dat gebruikers automatisch in de oproep terechtkomen. De functie is vooral bedoeld voor groepsgesprekken.

WhatsApp kondigde de functie enkele weken geleden aan en zou eigenlijk vrijwel direct uitkomen, maar lijkt nu pas beschikbaar. Het maken van de link staat nog niet in de faq. Oproepen via WhatsApp ondersteunen maximaal 32 deelnemers.