WhatsApp kon door storing geen berichten verzenden - update

WhatsApp had dinsdagochtend last van een storing. Gebruikers meldden onder meer dat ze geen berichten konden versturen of ontvangen. Wat de oorzaak achter de storing was, is nog niet duidelijk.

Rond 09.00 uur kwamen de eerste berichten over de storing binnen via Allestoringen. Gebruikers zeiden dat hun berichten niet worden verzonden of niet aankomen. Ook werd er geklaagd over het functioneren van de app zelf. De storing leek wereldwijd te zijn. Zo zijn er ook berichten vanuit het Verenigd Koninkrijk dat de app niet naar behoren werkte, schrijft onder meer The Independent.

Wat de precieze oorzaak is van de storing was nog niet bekend.

Update, 10.54 uur: De storing bij WhatsApp lijkt verholpen te zijn. Steeds meer gebruikers melden dat hun berichten weer worden verzonden en krijgen tevens berichten binnen.