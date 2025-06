Meta test 3d-avatars uit in bètaversie WhatsApp

Sommige Android-gebruikers die de bètaversie van WhatsApp draaien, hebben de mogelijkheid gekregen om 3d-avatars aan te maken. Deze avatars kunnen gebruikt worden tijdens het chatten, of als profielfoto op het berichtenplatform.

WAbetainfo meldt dat de functie in WhatsApp bètaversie 2.22.23.8 en 2.22.23.9 zit voor Android. De functie zou niet actief zijn bij alle gebruikers. Bij gebruikers bij wie de functie wel actief is, staat in het Instellingen-menu een nieuwe optie om een 3d-avatar aan te maken.

Zodra de avatar is aangemaakt, maakt WhatsApp volgens WAbetainfo een stickerpack aan op basis van de avatar die gebruikt kan worden tijdens gesprekken. De avatar kan ook ingesteld worden als profielfoto. Het is niet duidelijk wanneer een officiële release volgt. Meta introduceerde begin 2022 al 3d-avatars in Instagram, Facebook en Messenger. De 3d-avatars passen in de ambities van Meta om op termijn een volgende evolutie van het internet te ontwikkelen, de zogenaamde 'metaverse'.