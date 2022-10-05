Update van Instagram-app voor iPhone verhelpt crash bij opstarten

Meta heeft een update voor de iPhone-app van Instagram uitgebracht waardoor het crashen van de app verholpen moet worden. Versie 255.0 van de applicatie zou direct na het opstarten crashen. Hierbij verscheen volgens gebruikers ook geen foutmelding.

Volgens getroffenen heerste het probleem enkele dagen lang, grofweg sinds de release van versie 255.0 op 3 oktober. Enkele minuten voor de publicatie van dit artikel werd versie 255.1 uitgebracht, waardoor de crash niet meer zou moeten plaatsvinden. Volgens de versiegeschiedenis in de App Store gaat het om een update met 'bugfixes en prestatieverbeteringen', al staat deze beschrijving bij iedere update die in de versiegeschiedenis van de Instagram-app zichtbaar is. Gebruikers melden nu op Twitter dat de update het probleem inderdaad verhelpt.

De afgelopen dagen meldden honderden gebruikers op Twitter dat de applicatie voor iPhone niet naar behoren werkte en ook Notebookcheck wist het probleem te reproduceren. Volgens het medium was er alleen een workaround mogelijk waarbij de applicatie moest worden verwijderd. Vervolgens zou Instagram na het herinstalleren weer 'gewoon' werken, mits de gebruiker de app op de achtergrond liet draaien en dus niet afsloot. Meta en Instagram hebben de bug nooit erkend.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 17:16 10

05-10-2022 • 17:16

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Reacties (10)

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AW_Bos 5 oktober 2022 17:36
Ik vraag me af of die app's wel goed gebouwd zijn. Pas geleden had ik ook een bug waardoor op mijn Android smartphone Instagram steeds afsloot. Een reboot verhielp het probleem niet. Een paar uur later werkte de app wel weer, zonder dat ik een update heb gekregen.

Ik vermoed dus sterk dat er een API plat ligt, of foute resultaten doorgeeft die de app laat crashen. Zulke gevallen moeten je laten eindigen in een exception error die fouten opvangt.
MAXed_out @AW_Bos5 oktober 2022 18:31
Apple staat bekend veel moeilijker te doen over het uitbrengen van updates dan Google.
Daarom denk ik dat het gewoon sneller was gepatcht op Android dan op iOS.
PhilipsFan @MAXed_out5 oktober 2022 18:45
Apple doet moeilijker over updates, juist om te voorkomen dat prutsers als Meta hun apps telkens kapotmaken. Elke app gaat bij Apple eerst door een geautomatiseerd testproces waarbij veel dingen gecontroleerd worden. Daardoor is de kans groter dat een app in de appstore gewoon werkt. Maar dit proces is blijkbaar niet helemaal waterdicht.
xFeverr @PhilipsFan5 oktober 2022 20:13
Nou, bij Apple wordt er voornamelijk met de hand getest. Menig keer moeten communiceren met de tester in kwestie en het verschilde ook behoorlijk wie je app aan het testen was. Bij Google zijn ze hier nu ook veel meer mee bezig trouwens. Niet alles is meer geautomatiseerd en het is een stuk strenger geworden Is mijn ervaring.

Dit alles is goed trouwens hè. Ik bedoel dit zeker niet negatief.
MrBreaker @AW_Bos5 oktober 2022 18:06
Je kunt echt van alles "vermoeden" maar er zijn werkelijk 1001 redenen te verzinnen waarom een app (mogelijk) kan crashen, zonder de broncode te kennen is het enkel gissen. Maar met broncode kan het ook nog zeer uitdagend zijn om er achter te komen waarom iets niet werkt zoals het ontworpen is...
Mmaaikel @AW_Bos5 oktober 2022 23:48
Of er zat daadwerkelijk een fout in de code die met een OTA in de app kan worden opgelost. Die kan worden opgehaald bij het opstarten van de app of tijdens een crash. Als ik het goed heb is Instagram op React Native gemaakt en is dit zeer zeker mogelijk.
Erwin1967 @AW_Bos6 oktober 2022 23:45
Mijn ervaring, met een iPad, is dat een exceptie nooit zichtbaar is behalve dat de applicatie plotseling zonder melding wordt afgesloten. Dus een crash tijdens het opstarten ga je ook niet zien.

[Reactie gewijzigd door Erwin1967 op 22 juli 2024 18:04]

Carlos0_0 5 oktober 2022 19:38
Ik gebruik Instagram amper, maar heb toevallig 255 zie ik en nog geen updates gedaan.
Maar het werkt prima en achtergrond gegevens staan ook uit, de 13 pro Max heeft dus nergens last van.

Staat inderdaad een nieuwe update klaar, samen met 11 ander app updates nog.
Maar het werkt update wel weet als de telefoon aan de lader moet over 2 dagen :).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 18:04]

drdray29 5 oktober 2022 19:33
Nog nergens last van gehad.
versie 16.1
ivarv 5 oktober 2022 23:36
Is dit serieus nieuws??? 😂

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