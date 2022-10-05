Update van Instagram-app voor iPhone verhelpt crash bij opstarten

Meta heeft een update voor de iPhone-app van Instagram uitgebracht waardoor het crashen van de app verholpen moet worden. Versie 255.0 van de applicatie zou direct na het opstarten crashen. Hierbij verscheen volgens gebruikers ook geen foutmelding.

Volgens getroffenen heerste het probleem enkele dagen lang, grofweg sinds de release van versie 255.0 op 3 oktober. Enkele minuten voor de publicatie van dit artikel werd versie 255.1 uitgebracht, waardoor de crash niet meer zou moeten plaatsvinden. Volgens de versiegeschiedenis in de App Store gaat het om een update met 'bugfixes en prestatieverbeteringen', al staat deze beschrijving bij iedere update die in de versiegeschiedenis van de Instagram-app zichtbaar is. Gebruikers melden nu op Twitter dat de update het probleem inderdaad verhelpt.

De afgelopen dagen meldden honderden gebruikers op Twitter dat de applicatie voor iPhone niet naar behoren werkte en ook Notebookcheck wist het probleem te reproduceren. Volgens het medium was er alleen een workaround mogelijk waarbij de applicatie moest worden verwijderd. Vervolgens zou Instagram na het herinstalleren weer 'gewoon' werken, mits de gebruiker de app op de achtergrond liet draaien en dus niet afsloot. Meta en Instagram hebben de bug nooit erkend.