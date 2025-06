Instagram lost bug op die valse schorsingsmeldingen gaf

Instagram meldt dat het de problemen bij het inloggen heeft opgelost. Verschillende gebruikers kregen maandag onterecht een melding dat hun account was geblokkeerd. Op maandagavond is de bug verholpen die de problemen veroorzaakte.

Via Twitter meldt Instagram dat gebruikers die inlogproblemen ondervonden door de bug weer bij hun account kunnen komen. De storing is maandagavond rond 23.00 uur Nederlandse tijd verholpen. Het platform biedt zijn excuses aan, maar geeft geen verklaring voor de fout.

De problemen werden maandag door gebruikers opgemerkt. Naast valse meldingen over opgeschorte of geblokkeerde accounts hadden sommigen ook last van een afname in hun volgeraantal. Vooral iPhone-gebruikers leken last te hebben van de bug. Hoeveel Instagram-gebruikers last hadden van inlogproblemen is niet duidelijk. Rond het tijdstip dat Instagram de problemen erkende, stroomden ruim 4.100 meldingen binnen via AlleStoringen.