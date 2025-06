Instagram neemt webinterface op de schop en laat gebruikers berichten inplannen

Instagram heeft het ontwerp van zijn webinterface opnieuw ontworpen. Die is nu geoptimaliseerd voor grotere schermen. Professionele contentmakers krijgen ook de mogelijkheid om hun posts op het socialmediaplatform in te plannen en te beheren.

Adam Mosseri, head of product bij Instagram, kondigde het nieuws aan via een post op het platform. Daarin legt hij uit hoe contentmakers hun foto’s, carrouselberichten en video’s tot 75 dagen vooruit kunnen inplannen. Via de profielpagina in de Instagram-app kan men de ingeplande berichten nadien ook bekijken en beheren.

Mosseri introduceerde ook de nieuwe webinterface van instagram.com. Die bevat een dynamische zijbalk waarin de verschillende secties van de app in zijn opgenomen. Volgens Mosseri moet de nieuwe webinterface tegemoet komen aan de Instagram-gebruikers die over een relatief grote monitor beschikken en graag multitasken.