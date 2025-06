Topman Instagram: 'We waren vorig jaar te veel gefocust op video'

Instagram was vorig jaar te veel gefocust op het pushen van video, zegt een topman van Meta die verantwoordelijk is voor Instagram. Sindsdien is de balans wat hersteld, zo claimt hij. Daardoor moeten posts met foto's het weer beter doen.

Mosseri 2022

In een Q&A met gebruikers, waarvan The Verge een transcript heeft gepubliceerd, zegt Adam Mosseri dat de focus te veel lag op video vorig jaar. "Er zijn een aantal fotografen die boos zijn. Ik wil duidelijk zijn: hoewel we meer nadruk hebben gelegd op video's, waarderen we foto's."

Vervolgens zegt hij dat Instagram het algoritme heeft aangepast om foto's en video's meer in balans te brengen. "Ik denk dat we te veel gefocust hebben op video in 2022 en de ranking te veel gepusht hebben. Daardoor toonden we te veel video's en niet genoeg foto's. Dingen als hoe vaak iemand een foto liket tegenover een video en hoe vaak iemand een reactie geeft op een foto tegenover een video is nu ongeveer gelijk. Dat is een goed teken dat dingen nu meer in balans zijn."

De woorden van Mosseri zijn niet meer terug te vinden op Instagram zelf, omdat het ging om een Story die automatisch na 24 uur verdwijnt. Instagram kreeg vorig jaar veel kritiek nadat er steeds meer video's in de feed verschenen van accounts die gebruikers niet aan het volgen waren. Daarmee wilde Meta vermoedelijk proberen om Instagram meer als TikTok te maken, een platform dat draait om het kijken van video's van accounts die je niet volgt op basis van interesses.