Instagram draait omstreden wijzigingen in feed deels terug

Instagram gaat een aantal wijzigingen aan de feed van de app deels terugdraaien. Gebruikers klagen over het gebrek aan content van vrienden en de toename aan video's van accounts die ze niet volgen. Ook nemen foto's en video's het hele scherm in beslag.

De wijzigingen werden vorige week doorgevoerd. Eerder deze maand meldde Instagram dat gebruikers meer foto's en video's te zien krijgen die worden voorgesteld door het algoritme. De content komt van diverse accounts, ook van accounts die de gebruiker niet volgt. Met de wijzigingen lijkt Instagram de strijd te willen aanbinden met videoplatform TikTok, dat in april 3,5 miljard keer is gedownload, volgens Sensor Tower.

Sindsdien klagen Instagram-gebruikers over luide video's in hun tijdlijn, die op een volledig scherm worden weergegeven. De berichten kunnen met veegbewegingen een voor een worden bekeken, net als bij TikTok. Daarnaast lijkt het erop dat content van vrienden en gevolgde accounts minder zichtbaar is in de tijdlijn van de gebruiker. Fotograaf Tati Brueining begon vorige week zaterdag een petitie tegen de wijzigingen en wil 'dat Instagram weer Instagram wordt'. De petitie is inmiddels ruim 230.000 keer ondertekend en de Instagram-post over de petitie heeft meer dan twee miljoen likes.

Instagram-ceo Adam Mosseri reageerde in een interview met Platformer op de kritiek. Daarin zegt hij dat de wijzigingen 'een test' zijn en dus nog niet permanent zijn. Toch gaat de app 'een grote stap terug doen'. In de komende twee weken worden een aantal wijzigingen verwijderd en teruggedraaid, belooft Mosseri. Zo gaat de app minder foto's en video's voorstellen. De ceo zegt er wel bij dat het terugdraaien van de wijzigingen tijdelijk is.

"Wanneer je iets ontdekt in je feed dat je nog niet eerder volgde, moet je blij zijn om het te zien. En ik denk niet dat dat momenteel gebeurt. Dus ik denk dat we een stapje terug moeten doen met de aanbevelingen in de feed. We moeten beter worden in het rangschikken en aanbevelen van content. Wanneer we dat voor elkaar hebben, kunnen we weer groeien. Daar ben ik van overtuigd", aldus Mosseri.