Goat Simulator 3 verschijnt op 17 november voor pc, Xbox Series X/S en PS5

Goat Simulator 3, het directe vervolg op Goat Simulator, is vanaf 17 november verkrijgbaar voor de pc via de Epic Games Store, de Xbox Series X/S en de PlayStation 5. Het spel was vorige maand al aangekondigd, maar er was nog geen specifieke releasedatum bekendgemaakt.

In een trailer die donderdag is gepubliceerd, wordt gemeld dat de preorders voor de pc-, Xbox- en PlayStation-versies zijn begonnen. Er zijn twee versies van de game: de standaardversie en de Digital Downgrade-versie. Beide versies geven de speler een 'pre-udder', wat een grote bewegelijke uier is. De standaardversie bevat het spel en kost 29,99 euro. De Digital Downgrade-versie is een deluxeversie van de game, die diverse skins, de soundtrack van Goat Simulator 3 en vier 3D-printbestanden voor figuren uit het spel bevat. Deze kost 39,99 euro.

Goat Simulator 3 wordt net als het eerste deel een sandboxgame. Dit keer kunnen spelers met maximaal vier tegelijk in multiplayer 'totale chaos' veroorzaken. Ook zijn er minigames die in multiplayer gespeeld kunnen worden.

De eerste Goat Simulator verscheen op 1 april 2014 voor Windows. Later werd het spel ook uitgebracht op Linux, iOS, Android, de Xbox 360, de Xbox One, de PlayStation 3 en 4 en de Nintendo Switch. Er bestaat geen Goat Simulator 2.