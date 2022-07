Rusland beboet techbedrijven wegens dataopslag in buitenland

Een Russische rechtbank heeft WhatsApp en andere techbedrijven boetes opgelegd. De bedrijven zouden weigeren om de verzamelde data van Russische burgers in Rusland op te slaan. WhatsApp kreeg de hoogste boete, die ongeveer 18 miljoen roebel bedraagt.

De Russische communicatietoezichthouder Roskomnadzor zegt dat de bedrijven niet op tijd documenten hebben verstrekt die bevestigen dat de opslag en verwerking van de gegevens van Russische gebruikers op Russisch grondgebied plaatsvond.

WhatsApp heeft naast de boete van 18 miljoen roebel, bijna 289.000 euro, ook nog een boete van 4 miljoen roebel, 64.000 euro, staan. Deze is in augustus vorig jaar opgelegd, omdat het bedrijf toen ook geen data van Russische gebruikers in het land zou opslaan.

De andere techbedrijven die nu beboet zijn door de rechtbank in Moskou zijn Snap, Tinder-moederbedrijf Match Group, Hotels.com en Spotify, schrijft Reuters. Match Group moet twee miljoen roebel, 32.000 euro, betalen. De boete van Snap en Hotels.com bedraagt één miljoen roebel, 16.000 euro. Ten slotte moet Spotify 500.000 roebel, 8000 euro, betalen.

Expedia Group, de eigenaar van Hotels.com, zegt in een verklaring aan Reuters dat het de beslissing van de rechtbank onderzoekt. Het zegt dat Hotels.com zijn Russische verkooppunt op 1 april 2022 heeft gesloten en dat het 'niet langer Russische gebruikersgegevens verzamelt'. De andere bedrijven hebben nog geen reactie gegeven op de uitspraak van de rechter.

Het is sinds 2015 wettelijk verplicht om gebruikersdata op te slaan op Russisch grondgebied. Daarnaast moeten techbedrijven sinds vorig jaar een kantoor of een vertegenwoordiger in Rusland hebben. Door de Russische invasie van Oekraïne trekken techbedrijven zich echter terug uit Rusland, zoals Apple en Microsoft.