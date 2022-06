Rusland eist dat grote techbedrijven regionaal Russisch kantoor openen

Rusland heeft een wet aangenomen waarmee grote internetbedrijven verplicht worden officieel vertegenwoordigd te zijn in Rusland. Er is nu een lijst gepubliceerd met namen van de bedrijven die hieronder vallen. Het gaat veelal om grote, bekende Amerikaanse techbedrijven.

Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme, Viber Media, Discord, Pinterest, Spotify en Twitch staan op de lijst van Roskomnadzor, de Russische telecomwaakhond. Deze lijst, met 'buitenlandse rechtspersonen die op het internet op het territorium van de Russische Federatie opereren', is maandag opgesteld. Bij deze lijst wordt ook aangegeven dat er handhavende maatregelen kunnen worden genomen als de bedrijven niet voldoen aan een drietal eisen.

Ten eerste moeten de bedrijven een elektronisch formulier beschikbaar maken op hun websites zodat Russische gebruikers feedback kunnen geven. Ten tweede moeten de bedrijven een officiële vertegenwoordiging hebben in Rusland, wat onder meer kan via een vertegenwoordigend kantoor of het opzetten van een Russische juridische rechtspersoon. Ten derde moet een account worden geopend op de officiële website van Roskomnadzor om in contact te kunnen treden met de Russische autoriteiten. Van deze drie eisen wordt per bedrijf bijgehouden of eraan is voldaan. Verder moeten de buitenlandse bedrijven toegang beperken tot informatie die Russische wetgeving schendt.

Deze eisen komen voort uit een wet die op 1 juli is aangenomen. Die schrijft voor dat een buitenlands internetbedrijf met een dagelijks publiek van meer dan 500.000 gebruikers zijn eigen geautoriseerde vertegenwoordigende kantoor in Rusland moet openen. Specifiek die eis om een vertegenwoordiging in Rusland te hebben, gaat in vanaf 1 januari 2022.