Video toont reactie-emoji's in chatapp Telegram

Er is een video verschenen die geanimeerde emojireacties, beter bekend als reacji's, toont in chatapp Telegram. De functie zou zitten in de bèta van de iOS-versie van de chatapp. Gebruikers kunnen volgens de informatie kiezen uit elf verschillende reacji's.

In groepen is te zien wie welke reacji heeft achterlaten, meldt Telegram Beta Info. Reacji's zitten nu niet in Telegram, maar in andere chatapps zoals Slack en Discord zijn ze wel te vinden. Ook WhatsApp werkt aan een dergelijke functie.

Gebruikers kunnen kiezen uit een lijst van elf emoji's om te reageren op berichten. Dat is in groepen en in een-op-eengesprekken. Met de emoji's kunnen gebruikers snel een reactie geven zonder zelf een reactie te hoeven typen. De reacji toevoegen kan door te dubbeltikken op het bericht.

Telegram heeft nog niet gereageerd op de verschijning van de functie in de bèta. Daardoor is het niet duidelijk of en wanneer de functie in de stabiele versie zal gaan verschijnen.