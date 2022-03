Google zet diverse functies op Pixel 6 uit vanwege bugs in update

Google heeft diverse functies in Pixel 6-telefoons uitgezet in de VS na een december-update. De functies Hold for Me en Call Screening werkten immers niet meer goed na de december-update voor de telefoons. Het bedrijf werkt aan een oplossing.

Google biedt gebruikers aan via e-mail op de hoogte te blijven van een fix, door zich te abonneren op de post in het eigen forum. Het gaat om bugs in firmwareversies die beginnen met SQ1D. Die bugs zijn zo ernstig, dat Google heeft besloten de functies voorlopig helemaal uit te schakelen, waardoor gebruikers er niet meer over kunnen beschikken tot er een oplossing voorhanden is.

Het gaat niet om nieuwe functies, maar om twee functies die al enige tijd bestaan. Hold for Me is een optie om de telefoon neer te leggen als de gebruiker in de wacht staat en om een seintje te geven als er een persoon aan de andere kant van de lijn klaar is om te spreken. Dat is te gebruiken bij bijvoorbeeld telefoontjes naar de helpdesk van een bedrijf. Call Screening wordt vooral gebruikt voor het opnemen bij anonieme telefoonnummers. Een gebruiker kan dan zien waarom degene aan de andere kant van de lijn belt. In de VS gaat het daarbij vaak om telefonische spam. De bugs treffen gebruikers in Nederland en België niet, omdat de functies hier niet actief zijn.

Het is niet het enige probleem met de december-update voor de Pixel 6. De Microsoft Teams-app veroorzaakte problemen in combinatie met het bellen van het Amerikaanse noodnummer, terwijl Europese gebruikers last hebben van matige ontvangst.

