'Google Fit voor iOS kan hartslag en ademhaling meten via smartphonecamera's'

Google lijkt nieuwe gezondheidsfuncties uit te rollen naar de iOS-versie van Google Fit. De app krijgt de opties om via camera's de ademhaling en hartslag van gebruikers te meten. Die features zijn al beschikbaar voor enkele Android-telefoons.

De toevoeging aan de iOS-app werd opgemerkt door 9to5Google. Dat medium stuitte op 'cards' in het thuisscherm van de Google Fit-app voor iOS, die adverteren met de opties om hartslag en ademhalingsfrequentie te meten via de camera's van een toestel. De website zag die opties op een iPhone 7 en een iPad Pro. Google heeft zelf nog niet bevestigd dat de opties beschikbaar zijn voor iOS, ook niet in supportdocumenten. Tweakers heeft de functies zelf ook nog niet aangetroffen in de iOS-versie. Mogelijk betreft het dan ook een gefaseerde uitrol.

Google introduceerde de functies om hartslag en ademhaling te meten met smartphonecamera's eerder dit jaar al voor Android. De ademhalingsfunctie gebruikt de selfiecamera van een smartphone om onder andere borstbewegingen te meten. Voor hartslagmetingen moet de gebruiker zijn of haar vinger tegen de achtercamera houden. De app gebruikt 'subtiele kleurverschillen' in de vinger om de hartslag te bepalen. Google benadrukte bij de aankondiging dat de metingen niet bedoeld zijn voor medische diagnoses. In plaats daarvan zijn ze volgens het bedrijf bedoeld voor mensen die hun dagelijkse welzijn willen volgen en verbeteren. De functies kwamen als eerste beschikbaar voor Googles Pixel-telefoons en moeten ook beschikbaar komen voor andere Android-toestellen.