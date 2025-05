Google trekt op 30 juni 2025 stekker uit api's van Google Fit

Google trekt op 30 juni 2025 de stekker uit de api’s van Google Fit. Ontwikkelaars kunnen zich sinds begin mei ook niet meer aanmelden voor de api’s van het gezondheidsplatform en worden aangemaand om over te stappen naar api’s van Android Health.

Google schrijft in een blogpost dat het de afgelopen jaren heel wat middelen heeft geïnvesteerd in het Android Health-platform. Dat gezondheidsplatform werd in 2022 aangekondigd tijdens I/O 2022 en moet op termijn Google Fit vervangen.

Het Amerikaanse techbedrijf heeft ook richtlijnen gepubliceerd waardoor het voor ontwikkelaars eenvoudiger moet worden om over te stappen naar de api’s van Android Health. Uit die gids blijkt dat er nog geen Android Health-api bestaat voor de functie van fitnessdoelstellingen. Dat was bij Google Fit wel het geval. Het is niet duidelijk of Google deze api op een later moment alsnog wil introduceren.

Google heeft Android Health in 2022 aangekondigd. Toen heette het nog Health Connect. Het betreft een digitaal platform dat samen met Samsung is ontwikkeld en gezondheid- en fitnessdata van verschillende apps en fabrikanten van sportapparatuur moet samenbrengen. De data die via het Android Health-platfom wordt verzameld, verhuist volgens Google niet naar de cloud. De gegevens worden naar verluidt versleuteld opgeslagen op de toestellen van de gebruikers.