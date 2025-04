Google ontslaat honderden hardwarewerknemers, Fitbit-oprichters verlaten bedrijf

Google heeft woensdag honderden werknemers ontslagen bij meerdere afdelingen. Er zijn onder meer 'een paar honderd' banen geschrapt bij het AR-hardwareteam, Assistant en Fitbit. Bij de laatstgenoemde divisie verlaten meerdere leidinggevenden, waaronder de oprichters, het bedrijf.

Google bevestigt aan meerdere nieuwsmedia, waaronder 9to5Google, dat het bedrijf als onderdeel van een reorganisatie honderden banen schrapt. Het precieze aantal is niet duidelijk, evenals de precieze afdelingen. Wel gaat het in ieder geval om 'een paar honderd' bij de divisie die zich bezighoudt met Google Assistant, en eveneens enkele honderden banen bij de teams die verantwoordelijk zijn voor de hardware van de Google Pixel, Nest en Fitbit. Deze drie hardwareteams worden volgens Google nu samengevoegd, waardoor ze onder een centrale leiding komen te staan. Hierdoor lijken vrijwel alle Fitbit-leidinggevenden het bedrijf te verlaten, waaronder de twee oprichters, James Park en Eric Friedman, bevestigt het bedrijf aan TechCrunch.

Het gros van de hardwaregerelateerde ontslagen zou echter zijn gevallen bij het in-house AR-hardwareteam van Google. Het is niet duidelijk of dit betekent dat het bedrijf niet langer werkt aan eigen AR-hardware. In een verklaring stelt Google enkel dat het 'zeer toegewijd blijft aan andere AR-initiatieven, zoals AR-ervaringen in onze producten, en samenwerkingen met andere partijen'. Het is al bekend dat Google samenwerkt met Samsung aan een augmentedrealityheadset. In augustus kwam het bericht naar buiten dat de ontwikkeling daarvan minder goed gaat dan verwacht. Eerder beweerde Business Insider dat Google de productie van zijn in-house VR-bril Project Iris heeft stopgezet.

Begin 2023 hield Google-moederbedrijf Alphabet ook een ontslagronde. Die lijkt wel grootschaliger, want toen werden er 12.000 banen geschrapt. Onder meer bij het eigen besturingssysteem Fuchsia en bij Area 120 vielen er toen veel ontslagen.