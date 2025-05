Google biedt werknemers in VS vrijwillige vertrekregeling aan na reorganisatie

Google heeft werknemers van zijn Platforms & Devices-afdeling een aanbod gedaan om vrijwillig bij het bedrijf te vertrekken. Die afdeling maakt onder andere hardware zoals de Pixel-telefoons en FitBit-smartwatches, maar ook Chrome, ChromeOS en software zoals Foto's en One.

Dat blijkt uit een memo aan Google-werknemers waar 9to5Google de hand op heeft weten te leggen. Het gaat alleen om werknemers in de Verenigde Staten. Werknemers kunnen ervoor kiezen vrijwillig te vertrekken bij het bedrijf in ruil voor een nader te specificeren vertrekregeling. Het is niet bekend hoeveel werknemers Google hoopt dat er vertrekken. Het bedrijf kwam in voorgaande jaren regelmatig onder vuur te liggen als het massaontslagen doorvoerde, omdat werknemers niet vooraf de optie kregen om vrijwillig ontslag te nemen. Werknemers bij Zoeken en in de AI-afdelingen krijgen de vertrekregeling niet voorgelegd.

Volgens 9to5Google heeft de vertrekregeling geen invloed op de keuzes die Google wil maken op productgebied. Dat heeft vooral te maken met recente samensmeltingen van afdelingen; vorig jaar werden verschillende afdelingen samengevoegd, onder andere die aan Pixel-hardware en aan Android werkten. Onder het nieuwe Platforms & Devices zijn er daarom veel werknemers met dubbele rollen en taken. Google zegt dat het in de toekomst wil dat teams sneller en efficiënter kunnen werken.