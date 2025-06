Android-topman verlaat functie tijdens reorganisatie binnen Google

Dave Burke, sinds tien jaar een van Googles topmensen bij de ontwikkeling van Android, gaat iets anders doen binnen het bedrijf. Zijn vertrek is onderdeel van een reorganisatie binnen Google, waarbij de divisies voor besturingssystemen en apparaten samengaan.

Burke, van wie de officiële titel 'VP of engineering' is, is onder meer bekend van de Google-keynotes op ontwikkelaarsconferentie I/O, waar hij nieuwe Android-functies besprak. In een post zegt hij dat hij naar een adviserende rol gaat op het gebied van AI en biotechnologie, maar wat het precies is, zegt hij niet.

Zijn bewoording lijkt erop te wijzen dat hij zelf de beslissing heeft genomen om weg te gaan. Dat gebeurt in een periode waarin Google de divisies voor de ontwikkeling van besturingssystemen zoals Android en ChromeOS samenvoegt met de divisies die hardware ontwikkelen, zoals Pixel-telefoons en Chromebooks, meldt 9to5Google. Die samenvoeging zorgt voor een reorganisatie binnen het bedrijf.

Inmiddels is er een concreet gevolg bekend van de samenvoeging van de teams. Google zegt dat het de Android-kernel en -frameworks gaat invoegen in ChromeOS. Wat er verder gaat gebeuren na deze samenvoeging, is vooralsnog onbekend.