Google werkt aan AI-functie voor Chrome om browsegeschiedenis te doorzoeken

Google werkt aan een nieuwe functie voor Chrome waarbij kunstmatige intelligentie gebruikers helpt om de browsegeschiedenis te doorzoeken in 'alledaagse taal'. De zoekgegevens worden naar Google gestuurd en kunnen worden ingezien door medewerkers.

De zoekopdrachten omvatten algemene pagina-inhoud, paginatitels en url's. Dat blijkt uit een screenshot van MSPowerUser. De nieuwe functie moet 'verbeterde resultaten' bieden en werkt vanuit de adresbalk en de geschiedenispagina van Chrome, meldt gHacks. Volgens Google ondersteunt de zoekfunctie 'alledaagse taal'. Het is nog niet bekend wanneer de feature wordt uitgerold voor alle gebruikers.

Google zegt dat medewerkers toegang kunnen krijgen tot de gegevens 'om de functie te verbeteren'. De inhoud wordt door Chrome verder lokaal opgeslagen op het apparaat van de gebruiker in 'gecodeerde vorm', maar de zoekgegevens worden ook naar Google verzonden, vermoedelijk voor het trainen van het AI-model. Het is niet duidelijk of de functie standaard is ingeschakeld, maar gebruikers kunnen de functie indien gewenst uitschakelen.