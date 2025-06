Google Chrome krijgt functie voor schrijven posts en review online met AI

Google Chrome krijgt een functie voor het schrijven van posts en reviews online, zo blijkt uit code van de browser. De functie gaat net als in bijvoorbeeld Gmail en Google Docs 'Help me write' heten in het Engels.

Google heeft onder meer al de interface gemaakt voor Help me Write in Chrome, blijkt uit de commits. De functie heet aan de achterkant Compose of CCO. De strings in de interface staan gemarkeerd als 'vertaalbaar', waardoor het erop lijkt dat de functie ook in andere talen beschikbaar komt.

De bedoeling is dat gebruikers van Chrome in een tekstveld een prompt kunnen geven als 'schrijf een review over dit restaurant waarin ik vijf sterren geef', waarna de browser met een door AI gegenereerde tekst komt. Er zijn opties om die formeler of informeler te maken en ook kunnen de teksten op commando korter of langer, al zijn er niet veel meer opties, meldt 9to5Google. Wanneer de functie verschijnt in de desktopversie van Chrome is onbekend.