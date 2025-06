Toen Google in 2011 de eerste Chromebook aan het grote publiek toonde, had die laptop weinig indrukwekkende specificaties. Dat was ook het idee achter Googles nieuwe besturingssysteem. Chrome OS was zo licht, dat het op eenvoudige hardware draaide, wat de laptops goedkoop in aanschaf maakte. Ruim tien jaar later lijkt het erop dat Google wil dat ChromeOS, ondertussen zonder spatie, een serieuzer imago krijgt. Eind 2023 introduceerde Google 'Chromebook Plus', wat je zou kunnen zien als een soort keurmerk van snelle Chromebooks. Als de laptop aan Googles hogere eisen voldoet, mag het plusje aan de merknaam geplakt worden en in ruil daarvoor krijgt de Chromebook extra softwarefunctionaliteit. In deze review kijken we naar drie Chromebook Plus-laptops om te zien wat 'Plus' inhoudt en wat je eraan hebt.

Acer CB514 en CB515

Van Acer ontving ik twee Chromebooks, een CB514 en een CB515. De CB500-serie staat voor de iets duurdere Chromebooks dan die je in de 300-serie tegenkomt. De laatste twee getallen staan voor de schermmaat: 14 en 15 inch. Het blijken wel twee heel verschillende systemen te zijn.

De CB514 is 14 inch en voorzien van een AMD-processor, een Ryzen 5 7520C. De laptop heeft een beeldscherm met 16:10-verhouding en een resolutie van 1920x1200 pixels. De bouwkwaliteit is zoals je van een Chromebook mag verwachten: de behuizing is volledig van plastic gemaakt en het geheel voelt niet bijzonder exclusief aan. Dat het een 'Plus'-laptop is, zie je in ieder geval niet aan de buitenkant.

Acer Chromebook CB514

Toch heeft Acer de moeite genomen om de buitenkant een beetje op te fleuren. Aan de achterkant van het scherm, op de A-cover, staan bij het 14"-model horizontale lijnen, terwijl zijn grotere broer diagonale lijntjes heeft. Bij het openklappen van de laptop zie je dat de behuizing aan weerszijden van het toetsenbord geperforeerd is. Daaronder zitten de speakers en die wijzen omhoog. Dat is beter voor de verstaanbaarheid van spraak, in vergelijking met speakers die omlaag wijzen.

De toetsenborden van beide modellen hebben een lichte aanslag en zijn voorzien van achtergrondverlichting. Wat aansluitingen betreft heb je links en rechts multifunctionele USB-C-poorten, en beide modellen hebben aan de linkerkant USB-A en een HDMI-aansluiting. Hoewel de fysieke aansluiting hetzelfde is, werkt HDMI anders op de twee modellen. De 15"-uitvoering met Intel-processor heeft een HDMI 1.4-aansluiting en geeft niet meer dan 2048x1152 pixels op 60Hz weer als je hem op een 4k-scherm aansluit. Het 14"-AMD-model werkt daarentegen wel op 4k-resolutie en 60Hz.

Acer Chromebook CB515

ASUS CX34

Van ASUS ontving ik de Chromebook Plus CX34. Net als bij de Acers heeft ASUS gekozen voor een volledig plastic buitenkant, die in dit geval wat zakelijk oogt. Zelfs een glimmend ASUS-logo, dat je op veel andere laptops van de fabrikant tegenkomt, ontbreekt. Functionaliteit staat voorop en er zullen genoeg mensen zijn die dat waarderen. De CX34 is bijvoorbeeld voorzien van veel aansluitingen. USB-C aan zowel de linker- als rechterkant en twee volledige USB-A-aansluitingen en een volledige HDMI-connector. Probeer hier alleen geen 4k-scherm op aan te sluiten, want ASUS heeft de onbegrijpelijke keuze gemaakt voor HDMI 1.4, waardoor er geen ondersteuning is voor 4k60-schermen. In principe zou er genoeg bandbreedte moeten zijn om een 4k-scherm op 30Hz aan te sturen, maar daar wil ChromeOS niet aan. Je zit dus met een connector die een protocol ondersteunt dat al tien jaar geleden is opgevolgd.

ASUS Chromebook CX34

Er ontbreekt nog iets waardoor je je in 2013 zou kunnen wanen: toetsenbordverlichting. Veel goedkopere Chromebooks zijn daar standaard van voorzien. De Acers hierboven hebben het ook, maar op de CX34 ontbreekt het. Al met al geeft de ASUS een wat goedkopere indruk dan de Acer-Chromebooks. De behuizing is van kaal plastic gemaakt en niet opgevrolijkt met decoratieve ribbels. Deze laat zich ook makkelijker indrukken en het toetsenbord heeft een wat slappe aanslag. De camera levert goed beeld, zoals Google vereist, maar de speakers klinken verschrikkelijk blikkerig. Dat doen ze bij Acer ook, maar die zijn in ieder geval nog omhooggericht, terwijl die van ASUS naar je bureau wijzen.