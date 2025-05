Google lost bug in Chrome op die wachtwoorden deed verdwijnen

Er werd deze week een bug ontdekt in de wachtwoordmanager van Chrome voor Windows. Hierdoor kon een ‘aanzienlijk’ aantal gebruikers hun wachtwoorden niet meer terugvinden of opslaan. Google heeft inmiddels een fix uitgerold om de problemen op te lossen.

De problemen begonnen volgens de Amerikaanse techgigant op 24 juli, maar waren de dag erna alweer opgelost. Uit een eerste analyse blijkt dat er een feature guard in Google Chrome ontbrak waardoor de problemen konden ontstaan. Zo’n feature guard zorgt ervoor dat bepaalde functies in- of uitgeschakeld kunnen worden, ondanks het feit dat er wel code voor de functie in de software aanwezig is.

Google schrijft dat werknemers de bug hebben kunnen identificeren en dat er een fix is uitgerold. Dat gebeurde op 25 juli. De bug deed zich naar verluidt enkel voor op Chrome versie M127 voor Windows, en niet bij Chrome voor andere besturingssystemen. Volgens Google werd ongeveer twee procent van het kwart van de totale userbase van Chrome M127 voor Windows getroffen. Volgens Forbes gaat het om ongeveer 15 miljoen wereldwijde gebruikers.