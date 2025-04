Toezichthouder Italië onderzoekt Google voor misleidende toestemmingsverzoeken

De Italiaanse markttoezichthouder AGCM start een onderzoek naar Google en moederbedrijf Alphabet voor het mogelijk misleiden van gebruikers. In toestemmingsverzoeken zou niet goed naar voren komen hoe de activiteit van gebruikers over verschillende diensten gevolgd wordt.

De AGCM noemt de toestemmingsverzoeken van Google mogelijk een 'misleidende en agressieve commerciële praktijk'. Uit de verwoording van de verzoeken blijkt naar verluidt niet goed waar gebruikers van de diensten van het Amerikaanse bedrijf toestemming voor geven. Informatie in de tekst is volgens de toezichthouder 'inadequaat, incompleet en misleidend', maar noemt geen voorbeelden hiervan. Wel geeft hij aan dat het specifiek om toestemmingsverzoeken voor het linken en gebruiken van gebruikersgegevens over verschillende Google-diensten gaat, waaronder vermoedelijk de zoekmachine, YouTube, Chrome en Drive. Door de formulering van de verzoeken wordt de keuzevrijheid van gebruikers mogelijk aangetast.

Het bedrijf zegt in een statement tegenover persbureau Reuters dat het de aanklachten gaat onderzoeken en wil meewerken met de toezichthouder. Het is niet duidelijk wat voor boete Google en Alphabet riskeren, mocht de AGCM concluderen dat de bedrijven in strijd zijn met de DMA of vergelijkbare wetten.

De Italiaanse marktwaakhond deed al vaker onderzoek naar Google. In 2022 werd de techgigant onderzocht voor het mogelijk hinderen van concurrenten door data van gebruikers niet te delen met derden. Het bedrijf paste in reactie hierop zijn beleid aan. In 2021 gaf de toezichthouder Google en Apple een boete van 10 miljoen euro voor een gebrek aan transparantie over de data die de bedrijven over gebruikers verzamelen.