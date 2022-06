Google en Apple beboet door Italië voor onduidelijkheid over dataverzameling

De Italiaanse concurrentie- en marktautoriteit AGCM heeft Google en Apple een boete van 10 miljoen euro opgelegd. Volgens de waakhond zijn de twee techbedrijven onder andere niet transparant genoeg geweest over het verzamelen van consumentendata.

De autoriteit verklaart vrijdag dat de twee techconcerns geen 'duidelijke en onmiddellijke informatie' hebben verstrekt over de manier waarop zij gegevens van klanten die hun diensten gebruiken verzamelen en gebruiken.

De waakhond noemt als voorbeeld dat wanneer gebruikers hun account bij Google instellen, het systeem zo is ontworpen dat de voorwaarden over gegevensgebruik zijn ingesteld om automatisch te worden aanvaard. Relevante informatie over deze instelling staat niet duidelijk vermeld bij het aanmaken van een Google-account, vindt de ACGM.

Apple geeft die keuze helemaal niet. De gebruiker kan er niet voor kiezen in hoeverre zijn gegevens door Apple gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden, zegt de autoriteit.

De AGCM concludeert dat de gegevens van gebruikers worden ingezet door Google en Apple om hun diensten te verbeteren, zonder dat de gebruikers goed worden ingelicht of daar een vergoeding voor krijgen. Volgens de autoriteit is dit strafbaar. De boete is het maximumbedrag dat de marktautoriteit in deze gevallen kan opleggen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Apple wordt beboet door de ACGM. Eerder deze week kreeg het bedrijf een boete opgelegd van 134,5 miljoen euro voor het benadelen van onafhankelijke verkopers. Slechts een beperkt aantal verkopers mocht Apple- en Beats-producten verkopen via Amazon, wat volgens de Italiaanse waakhond illegaal is. Amazon is hiervoor ook beboet en moet 68,7 miljoen euro betalen.