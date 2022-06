Intel hint op release in 2025 voor videokaarten met Arc-gpu van Druid-generatie

Als alles volgens plan verloopt, kunnen in 2025 videokaarten met een Arc-gpu van de Druid-generatie verschijnen, laat Intel doorschemeren. Druid is de vierde en laatste gpu waarvan Intel de komst op zijn roadmap bekend heeft gemaakt.

Intels ARC Community Advocate suggereert dat kaarten met Druid-gpu in 2025 kunnen verschijnen. Daarmee reageert hij op een grap van een gebruiker dat tegen die tijd een RTX 6090 Super met tdp van 800W op de markt kan zijn. Volgens VideoCardz moet de opmerking van Intels ARC-ambassadeur weliswaar met een korrel zou genomen worden, maar werd afgaande op de roadmap al rekening gehouden met 2025 als het jaar waarin de gpu zou verschijnen.

Op die roadmap, die Intel eerder dit jaar publiceerde, staan vier generaties van losse gpu's die het bedrijf in ontwikkeling heeft. Begin volgend jaar moet Alchemist verschijnen, in het eerste kwartaal voor laptops, in het tweede kwartaal voor desktops. Dat is dan de enige gpu waarvan de introductiedatum vaststaat. Die van de overige is onbekend, maar volgens geruchten wil Intel jaarlijks een nieuwe generatie introduceren. Intels topman van de Accelerated Computing Systems and Graphics Group, Raja Koduri, beloofde op korte termijn meer bekend te maken over de plannen.

De opvolgers van Alchemist zijn Battlemage en Celestial. Intel maakt die op de Xe HPG-architectuur. De vierde generatie is dan Druid, waarbij Intel een nieuwe gpu-architectuur inzet. Intel maakte eerder al bekend dat de naam van de opvolger van Druid waarschijnlijk met een E begint.