Intel Arc B580 Battlemage-videokaart verschijnt bij retailer voor 259 dollar

De aankomende Intel Arc B580-videokaart is verschenen bij een Amerikaanse webwinkel. De videokaart wordt gebaseerd op de Battlemage-architectuur en moet daarmee de huidige Arc-generatie opvolgen. Naar verwachting kondigt Intel de kaart dit jaar nog aan.

De Intel Arc B580 werd als eerste opgemerkt door bekende leaker @momomo_us, die zei de Arc B580 voor 250 dollar te hebben aangetroffen. Kort daarna wist ook VideoCardz de videokaart te vinden bij een Amerikaanse webwinkel, waar de kaart voor 259,55 dollar staat vermeld. Omgerekend en inclusief btw zou dat neerkomen op ongeveer 297,51 euro. De kaart in kwestie betreft een Intel Arc B580 'Limited Edition'; dat is de naam die Intel gebruikt voor zijn zelfontworpen referentiemodellen.

Eerder op woensdag verschenen de specificaties van de Arc B580 al online. Het lijkt te gaan om een videokaart met 20 Xe2-cores, voor een totaal van 160 compute-units. Daarnaast moet de kaart beschikken over 12GB vram. ASRock-varianten van de B580 verschenen onlangs al bij Amazon, hoewel daarbij nog geen prijzen werden vermeld.

De verwachting is dat Intel de B580 dit jaar nog aankondigt, hoewel de exacte datum voor die uitnodiging nog niet bekend is. De chipmaker heeft tot op heden weinig concrete details over de nieuwe Battlemage-architectuur gedeeld.