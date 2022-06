Intel brengt begin 2022 eerste videokaarten uit onder Intel Arc-naam

Intel presenteert een naam voor zijn komende videokaarten voor consumenten. Volgens de fabrikant gaat het om high-end chips voor zowel desktops als laptops en komen die in het eerste kwartaal van 2022 uit onder de noemer Intel Arc.

De eerste Intel Arc-producten zijn gebaseerd op gpu's met codenaam Alchemist, schrijft Intel. Dat gaat om de gpu die eerder bekendstond als de DG2 en gebaseerd is op Intels Xe HPG-architectuur. Er komen varianten voor laptops en desktops, en Intel belooft 'vloeiende framerates' in games.

In een promotiefilmpje toont het bedrijf games als Forza Horizon 4, PUBG, Metro Exodus en Days Gone, die zouden draaien op een preproductieversie van een Intel Arc-gpu. Intel toont echter geen details over de gebruikte settings en laat geen framerates zien.

De video bevestigt ook dat Intel aan een eigen alternatief voor Nvidia's DLSS werkt. Intel noemt dat AI-accelerated super sampling. In het promotiefilmpje claimt Intel een 480p-resolutie op te schalen naar 4k, maar over de kwaliteit is niets te zeggen omdat de video geen 4k-resolutie heeft.

Intel Arc zal meerdere generaties van gpu's omspannen. Er wordt gewerkt aan toekomstige generaties met de codenamen Battlemage, Celestial en Druid. Net als Alchemist komen die namen uit Dungeons & Dragons.

Begin dit jaar kwam er al informatie naar buiten over de DG2-gpu's, die nu dus als Alchemist door het leven gaan. Er zijn vijf varianten met 96, 128, 256, 384 of 512 execution units en er is ondersteuning voor 4GB tot 16GB aan GDDR6-geheugen, met snelheden van 14Gbit/s tot 18Gbit/s. Ter vergelijking: de krachtigste geïntegreerde Xe-gpu van een Tiger Lake-processor heeft 96 eu's. De informatie stamt uit eind 2020. Het is niet bekend of daar nog wijzigingen aan gedaan zijn in de tussentijd.

Intel heeft publiekelijk nog geen uitgebreide details gegeven over zijn gpu's voor consumenten. Een jaar geleden zei Intel nog dat videokaarten op basis van de Xe HPG-architectuur in 2021 zouden verschijnen. Dat is dus uitgesteld tot begin 2022.