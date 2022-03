Intel toont foto van DG2-gpu voor gaming op basis van Xe-HPG-architectuur

Intel-topman Raja Koduri heeft op Twitter een foto gedeeld van Intels komende gaming-gpu, die is gebaseerd op de Xe-HPG-architectuur. De DG2-512-chip op de foto zou 512 execution units hebben en voorzien zijn van maximaal 16GB GDDR6-geheugen.

Op Twitter toont Raja Koduri de DG2-512 chip en noemt daarbij dat het gaat om een chip die wordt gebaseerd Intels Xe-HPG-architectuur, die onder andere is bedoeld voor gaming. Tom's Hardware legt uit dat die architectuur gebruikmaakt van een aantal optimalisaties die Intel ook gebruikt in zijn komende gpu's voor datacenters en supercomputers. De gpu's krijgen daarnaast GDDR6-geheugen en hardwarematige ondersteuning voor raytracing.

De chip komt naar verwachting eind 2021 of begin 2022 uit, maar recentelijk stelde een medewerker van Intel dat de DG2-gpu's mogelijk binnenkort al uitkomen. Volgens eerdere geruchten werkt Intel aan zes verschillende DG2-modellen, met verschillende geheugencapaciteiten. De getoonde DG2-512 is het topmodel. Die gpu zou de strijd aangaan met de GeForce RTX 3070 van Nvidia.

In oktober vorig jaar toonde Intel de eerste versie van de chip in diens lab en tijdens Architecture day in augustus vertelde Intel ook al over de nieuwe gpu. Het bedrijf bevestigde toen onder andere dat de productie van deze chip wordt uitbesteed naar een andere chipfabrikant. Volgens geruchten worden de chips gemaakt op TSMC's 6nm-procedé, maar dit is nog niet officieel bevestigd. De DG2-chips komen in ieder geval beschikbaar in nieuwe generatie laptops, maar ook zouden de videokaarten los moeten uitkomen voor gebruik in desktops. Intel werkt nu aan het optimaliseren van de drivers voor de gpu, is te lezen in de tweet van Koduri.