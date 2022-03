Samsung ontwikkelt 8nm rf-chip voor 5G-communicatie

Samsung heeft een nieuwe radio-frequencychip ontwikkeld op een 8-nanometer procedé die 35 procent energie-efficiënter is dan de huidige 14nm-chip en 35 procent minder chipoppervlak heeft. De chip is vooral bedoeld voor 5G-communicatie, zegt Samsung.

De chip is de kleinste rf-chip van het merk, dat daarnaast al 28nm en 14nm-chips heeft, ontwikkeld door de foundry-divisie van Samsung. De 8nm-chip moet vooral een oplossing zijn voor 5G mmWave-toepassingen. Vergeleken met de 14nm-chip is deze 8nm-chip volgens Samsung 35 procent energie-efficiënter en is de chip-area 35 procent kleiner.

De rf-chip converteert het digitale signaal van een modemchip naar een analoog radiosignaal dat vervolgens naar de modemchip gestuurd wordt. Een probleem bij het ontwikkelen van kleinere chips, zegt Samsung, is dat radio-ontvangst achteruit gaat naarmate een chip kleiner wordt doordat er meer weerstand optreedt. Als oplossing voor dat probleem heeft het bedrijf een architectuur ontwikkeld die exclusief is voor de 8nm-rf-chip, dat het RFextremeFET noemt.

Doordat de chip kleiner is en minder stroom gebruikt, is deze in het bijzonder nuttig voor 5G-toepassingen, zegt Hyung Jin Lee, de directeur van Samsungs foundry-afdeling. "8nm-rf is vooral geschikt voor klanten die lange batterijduur willen en tegelijkertijd uitstekende signaalsterkte in compacte mobiele apparaten."