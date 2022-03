Ministers van Onderwijs: Google past onderwijssoftware voor begin schooljaar aan

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de onderwijskoepels SURF en Sivon geadviseerd om per 1 augustus te stoppen met het gebruik van Google in het onderwijs, tenzij Google zijn software aanpast. De ministers van Onderwijs verwachten dat dat op tijd gebeurt.

De privacytoezichthouder heeft de ict-vereniging voor het onderwijs SURF en de onderwijskoepel voor het primair en voortgezet onderwijs Sivon geadviseerd over het gebruik van Workspace for Education, blijkt uit een faq op de website. Dat bevestigt berichten van eerder deze week uit Het Financieele Dagblad, dat dat publiceerde op basis van interne stukken. Sivon zegt dat er volgens de AP inderdaad te veel privacyrisico's zitten aan het gebruik van Workspace for Education. Google verzamelt te veel metadata en het bedrijf ziet zichzelf niet als verwerker maar verwerkingsverantwoordelijke en mag daardoor meer gegevens verzamelen dan volgens de dpia zou mogen. Ook mag Google volgens de gebruikersvoorwaarden meer metadata gaan verzamelen zonder opnieuw toestemming te vragen.

Volgens Sivon betekent het AP-advies concreet dat Google-producten 'met ingang van volgend schooljaar' niet meer mogen worden gebruikt. Het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens is gebaseerd op een dpia of Data Protection Impact Assessment dat vorig jaar werd uitgevoerd naar het gebruik van Google-diensten bij de overheid, en daarmee ook het onderwijs.

Ook ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs onderschrijven de conclusies van de AP. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers dat Google op dit moment niet aan de eisen voldoet. "Door de onduidelijkheid die bestaat over de verwerking van persoonsgegevens door Google kan deze verwerking nu niet rechtmatig plaatsvinden", schrijven zij.

Google heeft inmiddels aan het ministerie en de onderwijskoepels laten weten dat het van plan is de tekortkomingen in de software vóór het begin van het nieuwe schooljaar op te lossen. De ministers zeggen 'ervan uit te gaan' dat Google dat op tijd heeft afgerond. Ondertussen blijven SURF en Sivon samen met het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk in gesprek met het techbedrijf. "Tevens verkennen zij wat de gevolgen zijn wanneer Google de tekortkomingen niet tijdig heeft opgelost", schrijven de ministers.

SURF en Sivon lijken daar ook op te rekenen, maar schrijven ook: "Tot die tijd adviseren we scholen die overwegen te starten met Google Workspace om die plannen tot nader order te staken, en scholen die een goed alternatief beschikbaar hebben, dit te gebruiken."