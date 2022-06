Zoom gaat gebruikersdata in Europa opslaan na Nederlands privacyonderzoek

Zoom heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn software en privacybeleid waardoor het programma voortaan veilig kan worden gebruikt in het onderwijs en bij de overheid. Het bedrijf heeft na een Nederlands onderzoek de voorwaarden voor alle Europese gebruikers aangepast.

Onderwijskoepel SURF vroeg het Nederlandse bedrijf Privacy Company een data protection impact assessment uit te voeren voor videobelsoftware Zoom. Ook het Strategisch Leveranciersmanagement Rijk van de Nederlandse overheid vroeg om zo'n dpia. De organisaties wilden in kaart brengen of het gebruik van Zoom binnen het onderwijs en de overheid voldoet aan de AVG. In mei vorig jaar concludeerde Privacy Company dat dat niet het geval was, maar nu Zoom naar aanleiding van die dpia aanpassingen heeft gedaan, voldoet het gebruik wel aan de privacywet.

Uit het onderzoek bleek dat er grote risico's zaten aan het gebruik van de software. Zoom heeft nu onder andere vastgelegd dat gegevens van gastgebruikers niet kunnen worden gebruikt voor commerciële doelen. Ook is de verwerkingsovereenkomst aangepast zodat de bewaartermijn beter wordt uitgelegd, en het bedrijf gaat duidelijker beschrijven welke gegevens het verzamelt.

Er komen ook praktische oplossingen, waarvan de belangrijkste de opslag van data van Europese gebruikers betreft. Zoom gaat voor het eind van dit jaar alle persoonsgegevens van Europese klanten in Europese datacenters opslaan. Ook komt er een Europese helpdesk.

Toch zijn er nog steeds risico's waarbij Amerikaanse inlichtingendiensten gegevens van gebruikers kunnen opvragen. Privacy Company schat die echter laag in, omdat gebruikers redelijke maatregelen kunnen nemen om dat te voorkomen. Zo kunnen ze eind-tot-eindversleuteling aanzetten, opnamen lokaal aanmaken en hun privacyinstellingen aanpassen. De onderzoekers raden ook aan single sign-on in te stellen. "Als Zoom en de Nederlandse universiteiten en overheidsorganisaties alle overeengekomen en aanbevolen maatregelen toepassen, zijn er geen bekende, grote risico's meer voor de individuele gebruikers van de videobeldiensten van Zoom", schrijft het bedrijf.