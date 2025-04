Zoom lost laatste privacyrisico's op voor gebruik in onderwijs

Zoom heeft zijn privacyvoorwaarden aangepast en gaat verschillende maatregelen nemen voor alle EU-gebruikers na een Nederlands onderzoek. Zo gaat Zoom de AI-assistent standaard uitschakelen voor Europeanen en stuurt het geen commerciële berichten meer naar gebruikers.

Zoom past het privacybeleid aan voor alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte, schrijft onderwijskoepel SURF. Dat liet in 2022 een dataprivacyimpactassessment uitvoeren naar het gebruik van Zoom in het Nederlandse onderwijs. Toen bleek al dat Zoom meerdere risico's in zijn software oploste. De belangrijkste daarvan was dat Zoom data van Europese gebruikers alleen nog in Europese datacenters zou opslaan. Die maatregelen waren al doorgevoerd, maar er waren nog enkele kleine risico's in de software over. Die laatste heeft Zoom nu ook opgelost.

Veel van die kleine risico's draaien om het privacybeleid en de verwerkersovereenkomsten, schrijft Privacy Company, die het privacyonderzoek namens SURF uitvoerde. Zoom heeft onder andere duidelijker beschreven wat het verzamelt en waarvoor. Daarnaast is de bewaartermijn van gegevens verlaagd naar 7 tot 31 dagen na beëindiging van een account. Zoom brengt verder een tool uit waarmee beheerders verwijderverzoeken van gebruikers kunnen afhandelen en het bedrijf gaat 'geen ongevraagde commerciële berichten meer sturen naar accountgegevens van beheerders en eindgebruikers'.

Zoom brengt nog in de eerste helft van dit jaar een tool uit waarmee beheerders telemetriegegevens kunnen inzien. In de tweede helft van het jaar komt het bedrijf met een tool waarmee eindgebruikers hun eigen gegevens kunnen opvragen.

Met de nieuwe maatregelen voldoet Zoom volledig aan de Europese privacyregels. Daarmee kan Zoom definitief in het Nederlandse onderwijs worden gebruikt, schrijft Privacy Company. "Als de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen de aanbevolen maatregelen toepassen, zijn er geen bekende dataprotectierisico’s meer voor de gegevensbescherming voor de individuele gebruikers van de Zoom-videoconferentiediensten."