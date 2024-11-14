Bestanden verzonden met SURFfilesender waren inzichtelijk voor onbevoegden

Onbevoegden konden bijna een jaar lang bij bestanden die met SURFfilesender verstuurd werden. De dienst blijkt een beveiligingslek te bevatten, waarschuwen SURF en de Hogeschool Utrecht. Er zijn in ieder geval vijfhonderd HU'ers door het lek getroffen.

SURFfilesender is een dienst van SURF waarmee gebruikers veilig en versleuteld bestanden kunnen versturen. Tussen 21 november 2023 en 14 oktober 2024 was het echter mogelijk om toegang te krijgen tot bestanden van andere gebruikers, meldt Trajectum, het online magazine van de Hogeschool Utrecht. Dit was alleen mogelijk voor andere mensen die SURF gebruiken voor hun opleiding of werk en wanneer de gebruiker geen bestandsversleuteling had ingeschakeld.

Die versleuteling staat niet standaard ingeschakeld, omdat dit erg veel geheugen kost, zegt een woordvoerder van SURF tegenover Trajectum. "De versleuteling en ontsleuteling van een bestand vindt plaats in het geheugen van de browser van de gebruiker. Dat geheugen is beperkt en maximaal 2GB per bestand", legt de woordvoerder uit. "Maar via SURFfilesender kun je ook veel grotere bestanden versturen. Door automatisch die versleuteling aan te zetten, zou dat niet meer kunnen."

Het lek kwam aan het licht bij een penetratietest, die SURF eens per jaar laat uitvoeren door een externe partij. Of er bestanden gestolen zijn, is onduidelijk. SURF kan alleen tot 27 september 2024 terugkijken en heeft tot dat moment niets gevonden. Of er vóór 27 september 2024 bestanden zijn ingezien door onbevoegden blijft daardoor onduidelijk.

Van zo'n vijfhonderd HU'ers - 183 studenten en 327 werknemers - kon achterhaald worden dat zij zonder bestandsversleuteling bestanden hebben verstuurd via SURFfilesender. Zij zijn op 31 oktober per mail benaderd. Ook gebruikers buiten de HU die geen bestandsversleuteling hebben ingeschakeld, zijn door het beveiligingslek getroffen. Volgens Trajectum gaat het om verstuurde documenten van bijna 35.000 mensen, waarvan ongeveer tien procent zijn bestanden versleuteld heeft geüpload. De Hogeschool Utrecht en SURF hebben het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.