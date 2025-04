SURF haalt 800Gbit/s-datasnelheid met netwerkverbinding tussen Amsterdam en CERN

SURF heeft succesvol een netwerktest uitgevoerd over de 1648km lange glasvezelverbinding tussen CERN in Genève en Nikhef in Amsterdam. Daarbij werd een datasnelheid van 800Gbit/s bereikt. De verbinding is daarmee geschikt voor toekomstige datastromen, zegt SURF.

SURF voerde de succesvolle test samen met Nokia uit, zo werd maandag bekendgemaakt. Bij de test werd gebruikgemaakt van het bestaande glasvezelnetwerk tussen Nikhef en CERN, dat door België en Frankrijk loopt. Dergelijke 800Gbit/s-overdrachtssnelheden zijn nodig om gegevens uit de komende LHC-deeltjesversneller te kunnen versturen. CERN werkt momenteel aan een upgrade van die deeltjesversneller, die in 2029 klaar moet zijn. Momenteel heeft de verbinding tussen Nikhef en CERN een capaciteit van maximaal 400Gbit/s.

Het glasvezelnetwerk is de afgelopen tijd geoptimaliseerd om geschikt te zijn voor toekomstige datastromen van de Europese kernonderzoeksorganisatie, die is gevestigd in Zwitserland. Bij de test werden de nieuwe fotonische PSE-6s-netwerkkaarten van Nokia getest om te beoordelen hoe die presteren. Met het slagen van de test is aangetoond dat het netwerk tussen Nederland en Zwitserland een 'veel hogere capaciteit aankan dan werd verwacht', zegt SURF. Nokia deelt komende week meer details over de resultaten van de proeven.

SURF begon samen met Nikhef en Nokia eerder al met het upgraden van het netwerk. Nikhef is een van de dertien zogenoemde tier-1-locaties wereldwijd, die grote hoeveelheden data van CERN's Large Hadron Collider-deeltjesversneller ontvangt om te analyseren. Naar verwachting zullen de hoeveelheden onderzoeksdata flink toenemen nadat die deeltjesversneller is geüpgraded. SURF spreekt over '5 tot 7,5 keer meer data' dan nu het geval is. Het verbeterde 800Gbit/s-netwerk moet dus geschikt zijn om die data over te brengen.