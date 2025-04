CERN maakt plannen om deeltjesversnellers stil te leggen bij tekort aan energie

Onderzoeksorganisatie CERN bereidt zich voor om experimenten te pauzeren en deeltjesversnellers uit te schakelen zodra er een grote vraag is naar energie. De organisatie denkt ook na over hoe het de Large Hadron-deeltjesversneller kan stilleggen als dat nodig is.

CERN-voorzitter Serge Claudet zegt tegen The Wall Street Journal dat het om een vrijwillige stopzetting van experimenten gaat. De organisatie wil naar eigen zeggen de stabiliteit van het lokale elektriciteitsnet helpen bewaken en een black-out in de regio vermijden. Een plotse uitval van elektriciteit kan ook schade veroorzaken aan de deeltjesversnellers van de organisatie.

De plannen zullen volgende maand worden voorgelegd aan de verschillende afgevaardigden van overheden die de organisatie financieren. CERN is tevens in gesprek met zijn Franse energieleverancier EDF om ten minste één dag op voorhand gewaarschuwd te worden in het geval dat er minder energie verbruikt moet worden. Op die manier wil CERN plotse stilleggingen vermijden. De organisatie is volgens The Wall Street Journal een van de grootste energieverbruikers in Frankrijk. Op piekmomenten verbruikt CERN naar verluidt bijna 200MW aan elektriciteit.

CERN telt acht deeltjesversnellers, waaronder de Large Hadron Collider. Die deeltjesversneller is goed voor ongeveer een kwart van het energieverbruik van de organisatie. De Large Hadron Collider werkt met supergeleidende magneten die afgekoeld worden tot op een temperatuur van -271 graden Celsius. Deze magneten moeten continu gekoeld blijven, ook wanneer de deeltjesversneller niet actief is. Als de koeling niet kan gebeuren, zou het volgens The Wall Street Journal weken duren voordat de experimenten met de Large Hadron Collider opnieuw van start kunnen gaan.

De Large Hadron Collider is tevens de grootste deeltjesversneller op aarde. De deeltjesversneller is ondergronds gebouwd en bevindt zich grotendeels in Zwitserland, bij Genève. Het complex, met de deeltjesversneller, detectors en alle bijbehorende elektronica, infrastructuur en computers, wordt beheerd door CERN, ofwel de European Organization for Nuclear Research. CERN is een internationaal samenwerkingsverband van twintig Europese lidstaten en heeft duizenden medewerkers. In 2012 bevestigde CERN het bestaan van het Higgs-boson. Het Higgs-veld, dat Higgs-bosonen als gevolg heeft, zou het natuurkundige mechanisme zijn waaraan deeltjes hun massa ontlenen.