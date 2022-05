In dit artikel praten we je bij over de Large Hadron Collider, de Europese deeltjesversneller die na een lange pauze voor upgrades weer is opgestart. We blikken kort terug op meer dan een decennium hoge-energiefysica en blikken vooruit op de nieuwe experimenten die door de upgrades mogelijk worden.

Op 22 april 2022, om 12.16 uur om precies te zijn, werden de eerste bundels deeltjes weer in de Large Hadron Collider rondgestuurd. Daarmee kwam een eind aan de tweede lange periode die als 'Long Shutdown 2' te boek staat. Die Long Shutdowns worden gebruikt om de LHC van upgrades te voorzien, zodat in de daaropvolgende 'Run' de kans op nieuwe ontdekkingen in de wereld van natuurkunde vergroot wordt.