SURF en Nordunet verviervoudigen internetverbinding Amsterdam-Canada

De onderzoeks- en onderwijsnetwerkorganisaties van Nederland, de noordse landen en Canada gaan de bestaande trans-Atlantische internetverbinding tussen Amsterdam en Montréal opwaarderen van 100Gbps naar 400Gbps. De upgrade wordt naar verwachting in september 2025 afgerond.

De verbinding tussen Amsterdam en Montréal is vijf jaar geleden tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen SURF en Nordunet, schrijft laatstgenoemde in een persbericht. Dat zijn de respectievelijke onderzoeks- en onderwijsnetwerkorganisaties (nren's) van Nederland en de noordse landen: Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Naast die twee nren's zal nu ook het Canadese Canarie een bijdrage leveren om de snelheid van de intercontinentale link te verhogen. Dat moet hem een van de snelste van zijn soort maken.

De upgrade maakt deel uit van het Advanced North Atlantic Consortium. Dat is een samenwerking tussen de drie voorgenoemde nren's en zes andere partners, verspreid over Noord-Amerika, Europa en Azië. De verbeterde infrastructuur moet ervoor zorgen dat onderzoekers eenvoudiger gegevens kunnen delen voor toepassingen zoals onderzoek. Die gegevens kunnen afkomstig zijn van instrumenten zoals de Large Hadron Collider of de Square Kilometer Array.