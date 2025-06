Apple brengt releasecandidate voor iOS 18.2 uit met vooral Intelligence-updates

Apple heeft de releasecandidateversie van iOS 18.2 uitgebracht. Daarmee zijn ook de releasenotes bekend van de versie van het mobiele OS. In de nieuwe versie zitten vooral nieuwe features voor Apple Intelligence, wat officieel in Nederland en België nog niet te gebruiken is.

Apple heeft de releasecandidate beschikbaar gesteld voor bètatesters en ontwikkelaars. Onder andere Macrumors heeft de releasenotes onder elkaar gezet. De releasecandidate is de laatste grote release vóór de definitieve release; naar verwachting komt iOS 18.2 op maandag definitief beschikbaar.

De verbeteringen in iOS 18.2 zijn voornamelijk features voor Apple Intelligence, de set AI-features op de iPhone 16-modellen en de iPhone 15 Pro en Pro Max. Daar hebben we in Nederland en België vooralsnog weinig aan; Apple Intelligence is hier officieel niet te gebruiken, al zijn er wel omwegen om dat te kunnen doen. Op de nieuwe modellen komt er onder andere een nieuwe app beschikbaar genaamd Image Playground, die gebruikers afbeeldingen laat aanpassen op basis van prompts. Ook krijgt Siri nog betere integratie voor ChatGPT. Die chatbot kan direct vanuit Apples spraakassistent worden opgeroepen, waar het eerder nog zo was dat Siri overschakelde naar ChatGPT als het een antwoord niet wist. Ook kunnen gebruikers ChatGPT aanroepen vanuit Writing Tools en is het mogelijk om met een OpenAI-account in te loggen.

Er zitten verder nieuwe AI-features in standaardapps zoals Mail, Foto's en Safari. Zo is het mogelijk Mail automatisch berichten te laten sorteren en kunnen gebruikers in Safari nieuwe achtergrondafbeeldingen kiezen. Verder zitten er in het OS nog kleine aanpassingen en bugfixes. Stemmemo's ondersteunt voortaan meerdere opnamelagen, de zoekfunctie in Music en in Apple TV wordt verbeterd en de podcastapp krijgt gepersonaliseerde highlights.