Invoeren toegangscode niet langer nodig voor vertrouwen computer in iOS 18.2

Het invoeren van de toegangscode is niet langer nodig als gebruikers van iPhones een bekabelde verbinding willen maken met een computer. Die wijziging zit in de tweede bèta van iOS 18.2.

iPhone pc vertrouwen

Bij het verbinden van een iPhone met een computer via de kabel vraagt het apparaat sinds iOS 7 uit 2013 om een toegangscode, maar dat kan vanaf iOS 18.2 met Face ID of Touch ID, meldt MacRumors-redacteur Aaron Perris. Dat werkt op Macs en pc's, zo claimt hij.

Apple test momenteel iOS 18.2 en de nieuwe versie zou begin december uitkomen. Er zitten veel meer wijzigingen in. Zo kunnen Europese gebruikers meer standaardapps verwijderen, komen er diverse Apple Intelligence-functies bij, waaronder GenMoji's voor het genereren van eigen emoji's, en is in deze versie ChatGPT geïntegreerd.