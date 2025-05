Kojima Productions brengt Death Stranding uit voor Luna en Xbox Series X en S

Kojima Productions brengt Death Stranding Directors Cut uit voor Amazon Luna en de Xbox Series X en S. De game van Hideo Kojima kwam oorspronkelijk in 2019 uit voor de PlayStation 4 en kwam later voor de PlayStation 5, pc, iPhone en Mac uit.

Het bedrijf van de Japanse gamemaker brengt Death Stranding ter ere van de vijfde verjaardag van de betreffende game uit voor de nieuwe platforms, zo blijkt uit een blogpost. Death Stranding kwam eerder al uit voor de Xbox PC Game Pass, maar was tot dusver niet op consoles van Microsoft te spelen.

In een persbericht laat de oprichter van de studio daarnaast weten dat Kojima Productions voortaan de Death Stranding-intellectual property volledig in bezit heeft. Dat betekent dat het bedrijf geen licentie hoeft af te nemen en zelf kan bepalen op welke platforms en in welke vormen de franchise voortgezet wordt.

De ontwikkelaar kondigde eerder al een vervolg op de game uit 2019 aan, namelijk Death Stranding 2: On the Beach. De game moet ergens in 2025 in ieder geval voor de PlayStation 5 uitkomen. Het is niet duidelijk of het vervolg ook voor de pc en Xbox-consoles uitkomt, en zo ja, of dat vanwege het beheren van de intellectual property direct bij de release gebeurt. Sony Interactive Entertainment bracht de PlayStation-varianten van het oorspronkelijke spel uit; 505 is de uitgever van de pc- en Xbox-versie.

In Death Stranding kruipen spelers in de huid van Sam, een koerier in een apocalyptische, psychedelische versie van de Verenigde Staten. Het spel werd gerenommeerd om de unieke gameplay- en verhaalelementen.