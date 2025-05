Waze lijkt problemen met verkeerde taalinstellingen opgelost te hebben

Waze lijkt de recente problemen waardoor de taalinstellingen van de app automatisch veranderden te hebben opgelost. Er zijn naar verluidt twee bugs verholpen die onder een beperkte groep gebruikers van de navigatiedienst voor problemen zorgden.

Waze gebruikt Frans en

Hebreeuws door elkaar door bug.

De bug die voor het taalinstellingenprobleem zorgde is volgens een vrijwillige werknemer van Waze donderdag aan het begin van de dag opgelost. Ook meldden gebruikers dat zij niet meer konden inloggen in de app. Dit zou later op de dag opgelost zijn, zo laat de werknemer aan Tweakers weten. Waze heeft geen openbaar persbericht naar buiten gebracht en de daadwerkelijke oorzaak van het probleem blijft onbekend. Er zijn sinds de vermeende fixes geen nieuwe meldingen van de betreffende bugs op Reddit of Gathering of Tweakers gepubliceerd.

Op 6 november meldden gebruikers dat de gesproken en geschreven taal van de navigatiedienstapp plotseling kon verspringen, bijvoorbeeld naar het Arabisch, Hebreeuws of Cyrillisch. Andere instellingen werden ook aangepast, waaronder de avatar van de gebruiker, de mapmodus en de afstandseenheden. Als gebruikers de instellingen aanpasten, werden deze bij het opnieuw opstarten van de app weer veranderd. Daaropvolgend meldden gebruikers dat zij bij het opnieuw installeren van de app, wat een mogelijke fix zou zijn, helemaal niet meer konden inloggen. Beide problemen zouden intussen verholpen zijn.