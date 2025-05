Waze test systeem dat waarschuwt voor wegen waar veel ongelukken gebeuren

Navigatie-app Waze test een nieuw meldingensysteem dat gebruikers waarschuwt als ze op een baan rijden waar in het verleden al vaker ongevallen hebben plaatsgevonden. De functie is ontdekt door Israëlische gebruikers in de bètaversie van de app.

Het nieuwe meldingensysteem krijgt in de Engelstalige bètaversie van Waze de naam ‘History of crashes’ mee en maakt gebruik van meldingen van Waze-gebruikers over een bepaalde weg. De Israëlische website Geektime maakt melding van de ontwikkeling. De notificatie neemt de vorm aan van een tekst onderin beeld.

Volgens Geektime zou Waze de melding maar een keer tonen omdat de navigatie-app zijn gebruikers niet onnodig veel zorgen wil geven. De functie zou ook uit te schakelen zijn via het instellingenmenu. Waze heeft nog officieel niet gecommuniceerd over de nieuwe functie. Het is ook niet duidelijk of ze er dan ook effectief komt. De ontwikkelaars van de navigatie-app zijn begin december samengevoegd met die van Google Maps om kosten te besparen. Eerder dit jaar voegde de app ondersteuning toe voor Apple Music en schrapte het de carpoolfunctionaliteit.