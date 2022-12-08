Google voegt teams van Google Maps en Waze samen om kosten te besparen

Google gaat de ontwikkelteams achter Google Maps en Waze samenvoegen. De Amerikaanse zoekgigant wil daarmee kosten besparen en vermijden dat er dubbel werk wordt geleverd. Volgens Google zal de navigatieapp na deze herstructurering apart blijven bestaan.

De Waze-divisie telt volgens The Wall Street Journal meer dan 500 werknemers. Die zullen naar verluidt worden ondergebracht in de Geo-afdeling van Google. Daar wordt er ook aan Google-producten zoals Google Maps, Google Earth en Google Street View gewerkt.

Er zouden volgens de Amerikaanse krant geen ontslagen vallen. De ceo van Waze, Neha Parikh, zou wel een andere rol krijgen. Google stelt dat er verder niets verandert voor de gebruikers van Waze. Zo zal de navigatieapp apart blijven bestaan en blijven alle functies en diensten ook ondersteund. Waze is een gratis navigatie-app en is in 2006 uitgebracht door een gelijknamige start-up uit Israël. De dienst werd in 2013 gekocht door Google. Met de deal was een bedrag van 1,1 miljard dollar gemoeid.