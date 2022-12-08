Google voegt teams van Google Maps en Waze samen om kosten te besparen

Google gaat de ontwikkelteams achter Google Maps en Waze samenvoegen. De Amerikaanse zoekgigant wil daarmee kosten besparen en vermijden dat er dubbel werk wordt geleverd. Volgens Google zal de navigatieapp na deze herstructurering apart blijven bestaan.

De Waze-divisie telt volgens The Wall Street Journal meer dan 500 werknemers. Die zullen naar verluidt worden ondergebracht in de Geo-afdeling van Google. Daar wordt er ook aan Google-producten zoals Google Maps, Google Earth en Google Street View gewerkt.

Er zouden volgens de Amerikaanse krant geen ontslagen vallen. De ceo van Waze, Neha Parikh, zou wel een andere rol krijgen. Google stelt dat er verder niets verandert voor de gebruikers van Waze. Zo zal de navigatieapp apart blijven bestaan en blijven alle functies en diensten ook ondersteund. Waze is een gratis navigatie-app en is in 2006 uitgebracht door een gelijknamige start-up uit Israël. De dienst werd in 2013 gekocht door Google. Met de deal was een bedrag van 1,1 miljard dollar gemoeid.

Waze Google

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 12:19 124

08-12-2022 • 12:19

124

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Reacties (124)

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AlphaWierie 8 december 2022 12:24
Logische stap lijkt mij. Ik had graag ook gezien dat de software van Maps en Waze samengingen. Ik gebruik ze nu beiden naast elkaar omdat de route beschrijving van Maps vaak beter en accurater is, maar de file en flits meldingen van Waze weer een meerwaarde hebben.

Dit is echt wel weer een voorbode van dat de funcitonaliteiten van Waze uiteindelijk in Google Maps worden verwerkt en dat de Google Graveyard weer een gedenksteen erbij krijgt.. naast Stadia.

[Reactie gewijzigd door AlphaWierie op 22 juli 2024 18:55]

Sba1995 @AlphaWierie8 december 2022 13:02
Ik ben op Waze overgestapt nadat ik in Maps niet standaard de snelste route meer kreeg, maar de beste route. Op een rit van 45 minuten van mijn werk naar huis kreeg ik als aanbevolen route eentje die 15 minuten langer duurde en beter zou zijn voor het milieu. Ik kon ook geen optie vinden om dit terug te zetten naar de snelste route. Wanneer ik dan halverwege was kreeg ik een pop-up met de melding dat er een snellere route gevonden was, de normale route.
pbruins84 @Sba19958 december 2022 13:53
Instellingen -> Navigatie-instellingen

en dan kan je onder Routeopties "Voorkeur voor brandstofzuinige routes" in- of uitschakelen. (op android)

Toen deze feature geïntruduceerd werd dit niet standaard ingeschakeld bij mij, maar kreeg ik de vraag of ik de nieuwe feature wilde gebruiken
dutchnltweaker @AlphaWierie8 december 2022 12:41
Ik heb het precies andersom, vaak weet maps niet eens dat een weg eenrichtingsverkeer is. Soms minder leuke situaties als je ergens niet bekend bent. En ohja max snelheid klopt vaak niet eens. Waze is in mijn geval tijd accuraat omdat daar een goed team achter zit die het allemaal netjes bijhoudt. Ik ben zelf ook actief in de waze community om wegafsluitingen te implementeren en of aanpassingen te doen. Die wegafsluitingen vanuit waze worden uiteindelijk automatisch overgenomen naar Google map.
Klaus_1250 @dutchnltweaker8 december 2022 12:52
Bij Google Maps werkt dit allemaal ontzettend slecht. Je kan wel fouten in maps aangeven, maar uiteindelijk worden je wijzigingen vaak gesloten zonder dat er iemand naar kijkt. In mijn omgeving (kleine stad) klopt er maar weinig van Google Maps. Vreemdgenoeg, via Streetview kan je wel bepaalde situaties zien die dus niet correct zijn in Maps. Maar corrigeren gaat niet.

Wel erg jammer om te zien dat er steeds minder onafhankelijke navigatie apps zijn en de kwaliteit word er ook allemaal niet beter op. De standaard navigatie in mijn Kia is slecht, dus ik gebruik dan via CarPlay mijn telefoon. Maar geen enkele app werkt echt goed. TomTom stuurt me vaak een afrit af en meteen weer de oprit op om een file te omzijlen. ANWB routeplanner snapt het concept snelste en kortste route niet. Apple Kaarten mist maximale snelheden, flitsers, etc en Google Maps heeft geen accurate kaarten en wegomleidingen :-( Waze ... ooit gebruikt. Verkeersdrukte niet accuraat en je word soms op echt hele avontuurlijke routes gestuurd.
hrikken @Klaus_12508 december 2022 13:16
Probeer Magic Earth eens. Die heeft daarnaast offline maps en nog meer functies zoals HUD en Dashcam. Ik kan niet goed beoordelen hoe accuraat de filemeldingen zijn. https://www.magicearth.com/
b12e @hrikken8 december 2022 14:10
ME is gewoon een OSM app.

Wil niet zeggen dat het slecht is, gebruik het zelf op plekken waar Google/Apple Maps niet geweldig is (of waar ik geen data heb, bvb tijdens een vakantie op Curaçao), maar wil gewoon meegeven dat de data van OSM komt en er dus andere apps zijn met dezelfde data.
hrikken @b12e8 december 2022 14:21
En dan heb je ook nog OSM AND. Maar dat is meer voor hikers en fietsers. https://osmand.net/
j0bro @hrikken8 december 2022 15:38
En motorrijders, GPX tracks FTW!
Tapijtmepper @hrikken9 december 2022 16:17
OSM AND is helaas zeer ongebruiksvriendelijk en heeft een leercurve omdat het niet intuitief is opgebouwd waardoor ik het niet aanraad.

[Reactie gewijzigd door Tapijtmepper op 22 juli 2024 18:55]

bemu @hrikken8 december 2022 14:06
Ik maak ook regelmatig gebruik van Magic Earth, ook meegemaakt dat de files werden vermeld wel belangrijk is dat men de offline kaarten gebruikt in combinatie met mobiele data.
Hoe accuraat de vermelding is durf ik niet te zeggen, aangezien ik de app niet regelmatig gebruik.

[Reactie gewijzigd door bemu op 22 juli 2024 18:55]

jenfbe @hrikken8 december 2022 15:16
Jammer dat ME geen Android Auto ondersteunt. Zodra dat is, schakel ik over.
paoper @Klaus_12508 december 2022 12:57
Dat is niet mijn ervaring: ik geef geregeld een correctie in en die wordt best snel verwerkt over het algemeen!
rhk22463 @paoper8 december 2022 16:24
Zelfde ervaring als Klaus_1250. Ik woon in een kerkdorpje bij Veghel in een straat die in Streetview gewoon klopt maar in Maps stopt de weg halverwege en woont de helft van de straat schijnbaar in een weiland.
Het heeft uiteindelijk 5 jaar en 6 meldingen van mij geduurd voordat dit is opgelost... simpel te checken door Google medewerkers aan hun desk maar nee.... Google heeft misschien oog voor grote bekende plaatsen maar zeker niet voor het achterland.
yared @rhk224639 december 2022 07:14
Ben level 9 en als ik nog in Nederland woonde had ik graag de wegen toegevoegd. Wegen zijn namelijk het ultieme voor een Google contributor omdat het zo zelden voorkomt dat jouw met de hand getekende lijntje een week later wereldwijd in Maps staat _/-\o_ 8)7

Er zijn 150 miljoen Google contributors... 99% van de wijzigingen gaan volautomatisch, komt geen mens aan te pas maar een weg toevoegen is mensenwerk en de droom van velen.

Vanaf level 7 neemt men je serieus
Meeste niet weg-gerelateerde wijzigingen zijn binnen 5 minuten geaccepteerd.

Ik heb 452 geaccepteerde edits, 52 daarvan zijn geteld als essential en in totaal 1.. 1 weg in Zweden wat eigenlijk meer een stukje van 40 meter is tussen twee wegen 8)7
robindemey @yared9 december 2022 21:53
Snap niet waarom dit nog allemaal handmatig moet gebeuren. Als er 100 wagens per dag door zo'n 'weiland' rijden, zou de AI van Google toch al moeten snappen dat er iets niet klopt. Zelfde met eenrichtingsverkeer: 99% van de wagens rijdt in 1 richting, dat zal wel eenrichtingsverkeer zijn toch?
yared @robindemey13 december 2022 06:34
Je gooit traffic data en bovenstaande op een hoop maar het zijn twee heel verschillende zaken.

Google 'maakt' geen nieuwe wegen. Alleen de officiele partners en Contributors kunnen dat doen. Google is geen persoon en geen overheid en dus afhankelijk van derden.

Als 100 vrachtwagens door een weiland rijden betekent dat alleen maar iets voor het onderdeel van traffic data. Een AI ziet geen weg en kan daar dus weinig mee tenzij het uiteindelijk door een mens opgemerkt word, een Contributor een contributie maakt of een officiele partner een update toevoegt.
robindemey @yared17 december 2022 01:17
Ik begrijp wel dat het 2 verschillende zaken zijn, maar toch zou het een 'alarm' kunnen triggeren moesten ze dat willen.
menzo @paoper8 december 2022 13:52
Ik merk dat simpele correcties wel doorkomen, maar als het iets ingewikkelder is gaat het vaak mis.
Nomen neskio @Klaus_12508 december 2022 22:40
N.a.v. je eerste alinea: ik ben Local Guide en heb de indruk dat vanaf Level 8 mijn voorgestelde wijzigingen/gevonden fouten sneller worden goedgekeurd danwel worden verwerkt - soms zelfs onmiddellijk.
fep @Nomen neskio8 december 2022 23:24
Hier ook een Local Guide, Level 7.
Ik geef redelijk veel reviews en de weg aanpassen of bedrijven/huisnummers etc op de juiste plek zetten, doe ik ook regelmatig. Ik weet dat ik daar anderen mee help.
Een wijziging wordt meestal binnen 2, 3 weken goedgekeurd. Geen idee of dit met mijn level te maken heeft.
Hetzelfde doe ik trouwens ook op OpenStreetMap.org

En vwb Google Maps vs Waze, ben ik helemaal van Waze afgestapt. Ik zie geen toegevoegde waarde in Waze. Waze heeft mij in het verleden te vaak laten omrijden. Wellicht dat het nu beter is. En voor flitsers gebruik ik Flitsmeister.
Daarnaast gebruik ik heel vaak Google Assistant: Hey Google, navigeer naar....

Verder gebruik ik voor lange afstanden altijd TomTom Go, want dat navigeert net weer wat fijner dan Maps. Qua beeld en qua moment van de melding. Qua beeld kan Maps nog veel leren van TomTom
Coolstart @fep9 december 2022 11:57
Waze is veel accurater dan Google maps bij snel veranderlijke omstandigheden zoals wegenwerken waar dag op dag een andere straat even niet toegankelijk is of een andere omleiding actief.

Waze maakt idd soms rare bokkensprongen en maakt soms een omweg die onnodig lijkt. Dat is dan ook het nadeel van een iets experimentelere aanpak. Toch is Waze wat mij betreft nog steeds superieur als het op de details aankomt.

Google maps is wat conservatiever (en daardoor maakt het geen bokkensprongen) wat routeplan betreft maar is gewoon minder accuraat. Het stuurt mij zelfs door eenrichtingsstraten of doodlopende straten en dat is veel erger of irritanter.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 18:55]

oef! @Klaus_12508 december 2022 13:43
Vreemd. Als ik correcties doorgeef dan zijn die over het algemeen binnen een dag verwerkt.
multikoe @Klaus_12508 december 2022 14:13
Bij Google Maps werkt dit allemaal ontzettend slecht. Je kan wel fouten in maps aangeven, maar uiteindelijk worden je wijzigingen vaak gesloten zonder dat er iemand naar kijkt.
Ik heb weer een totaal andere ervaring: mijn toevoegingen m.b.t. fietspaden en ontbrekende doorsteekjes werd binnen een week verwerkt.

Bovendien zijn mijn ervaringen met navigeren met Google Maps juist bijzonder goed. Ik gebruik Maps eigenlijk altijd, op de motor, in de auto, lopend, zelfs op de fiets werkt het goed. De interne navigatie van Kia is inderdaad niet heel best, maar ook weer niet ontzettend slecht.
Ik denk dat het ook sterk afhangt van hoe je er zelf in staat. Ik ben niet zo kieskeurig. Ik ben altijd nog gewoon op tijd aangekomen bij mijn bestemming en als ik al een keertje een rare route moest nemen was de schade op z'n hoogst een paar minuten.
Verwijderd @Klaus_12508 december 2022 14:42
Als de kaarten op Google Maps niet kloppen is het doorgaans regelrecht de schuld van de wegbeheerder. Zij zijn verantwoordelijk om wijzigingen goed in de landelijke systemen te zetten.
Ik heb jaren de zelfde discussie met de gemeente gehad over een weg met een obstakel, uiteindelijk hebben ze het gecorrigeerd.
Tjird @Klaus_12508 december 2022 14:49
Voor de avontuurlijke routes via Waze raad ik aan om naar instellingen > navigatie en dan "Vermijd onverharde wegen" niet op altijd te hebben staan. Voor mij heeft dit het zeker verholpen.
Verwijderd @Klaus_12508 december 2022 15:22
Waze ... ooit gebruikt. Verkeersdrukte niet accuraat en je word soms op echt hele avontuurlijke routes gestuurd.
Ik adviseer je om Waze toch nog eens een kans te geven. Ik heb jouw klacht voor de langste tijd gedeeld maar Waze is daarin echt met sprongen vooruit gegaan. Zeker nog niet perfect maar wat mij betreft veruit de compleetste navigatieapp die op dit moment beschikbaar is.
laser50 @Klaus_12508 december 2022 20:13
Een hele omslachtige route om dit te omzeilen.. Op maps kan je bijvoorbeeld vragen beantwoorden over locaties, hoe meer punten hoe meer vertrouwen google jou geeft..

Om maar een stom voorbeeld te geven, ik heb ooit een coffeeshop toegevoegd in de gymzaal van een school bij mij in de buurt, deze werd binnen een dag gewoon op maps weergeven.

Was wel snel weg, maar het laat wel zien dat er een vertrouwenssysteem bestaat.
Stijn98765 @Klaus_12509 december 2022 18:58
Je hebt viamichelin nog niet geprobeerd. Zeker voor internationale ritten te plannen een aanrader. Alle kosten inclusief tolwegen/tunnel/milieuzones/… worden meegenomen.
AlphaWierie @dutchnltweaker8 december 2022 12:46
Uit mijn ervaring vind ik dat Waze het prima doet zolang je de voorgestelde route blijft rijden. Bij een wegafsluiting om omleidingen komen er vaak rare suggesties met binnenwegen of juist helemaal omkeren om vervolgens nogmaals tegen de afgesloten weg tegen te komen. Dit heeft Google maps wel wat beter voor elkaar.
Largamelion @AlphaWierie8 december 2022 15:34
Dat komt omdat Waze altijd terug naar de originele route probeert te navigeren als je een instructie negeert. Je moet dus altijd manueel naar alternatieve routes zoeken als je dat doet en dan krijg je terug een optimale route. Klinkt idioot maar zo werkt het nu eenmaal in Waze.
Mathijs @Largamelion9 december 2022 12:44
Het werkt zo wanneer je zelf eerst een bepaalde route kiest uit de opties.
Wanneer je dat niet hebt gedaan wordt de route gewoon automatisch aangepast wanneer je ervan afwijkt.
Largamelion @Mathijs9 december 2022 14:50
De route wordt altijd automatisch aangepast als je rijdt met een bestemming, maar als je de door Waze voorgestelde route negeerde zal hij in eerste instantie altijd proberen om je terug naar die route te navigeren, i.p.v. opnieuw de meest optimale route te selecteren. Daarvoor moet je dus zelf manueel zoeken naar alternatieve routes of je bestemming opnieuw selecteren nadat je Waze negeerde.
batjes @AlphaWierie8 december 2022 14:52
Google Maps vist natuurlijk uit een veel grotere hoeveelheid data om dat voor elkaar te krijgen.

Massa surveillance in ruil voor iets betere route planners.
Rob Coops @dutchnltweaker8 december 2022 13:10
Het hangt heel erg af van waar je woont, Waze weg gedaan omdat ik op een gegeven moment letterlijk in een cirkel mocht rijden van Waze. Google maps weet bij mij om de hoek niet dat je op twee plaatsen onder het spoor door kan rijden het geeft steeds aan dat ik eerst 100 meter naar rechts moet rijden om dan onder het spoor door te kunnen terwijl ik ook gewoon rechtdoor kan rijden en een stoplicht minder heb.

Beide zijn erg goed en gebaseerd op de zelfde data set, de logica om te bepalen hoe je van hier naar daar komt is eigenlijk het zelfde. Ja er is verschillende functionaliteit maar Waze werd door Google al jaren gebruikt als proeftuin voor functionaliteit die men overwoog voor Maps.
Door dit samen te voegen is het voor Google nu mogelijk om meer dingen sneller te implementeren en uiteindelijk waarschijnlijk Waze te stoppen. Het is als Waze gebruiker vast geen leuk idee maar als je je dan bedenkt dat de developers achter Waze nu ook aan Maps werken en dus de zelfde dingen zullen introduceren in die app maakt het niet iets minder vervelend.
Natuurlijk ga ik er van uit dat de product managers achter Maps echt hun baan niet zullen verliezen en de Waze product managers waarschijnlijk binnen de kortste keren een andere positie aangeboden krijgen of mogen vertrekken natuurlijk maar dat heet geen ontslag dat is vertrek uit vrije wil. Dus hoe veel van de door Waze geliefde features een zelfde soort implementatie in Maps zullen vinden... dat wordt af wachten.
HKS-Skyline @AlphaWierie8 december 2022 12:38
Ik zit met dit zelfde probleem, veel auto's gebruiken ook google maps in hun ingebouwde navigatie, features van waze kunnen een zeer welkome toevoeging zijn. Hoe meer waze gebruikers, des te beter de informatie is. Ik ben meer dan eens geholpen door waarschuwingen voor troep (planken, stukken band etc) op de weg en slecht zichtbare auto's langs de kant van de weg.
kaas-schaaf @AlphaWierie8 december 2022 12:45
Bij waze heb ik vaak genoeg files ontweken voornamelijk in het buitenland. Werkt best prima en waze maakt vooral iets andere beslissingen die niet iedereen even logisch vind maar op zich best prima werken.

Andere leuke is dat op vakantie met een groep ik met waze als enige de juiste weg in was gereden waarbij je van een kant aankwam wel bij de locatie kon komen en vanaf de andere kant die maps aangaf niet (met 30+ kilometer omrijden als gevolg terwijl je de locatie kon zien maar er niet kon komen). Dit zal uiteraard komen doordat gebruikers de weg als doodlopend hebben aangegeven, iets dat maps niet wist.
Malfoi @AlphaWierie8 december 2022 13:24
Het is maar waar je het gebruikt, denk ik.

Voor mij werkt Google Maps echt het beste in West-Europa (NL, BE, DE). Vrijwel nul komma nul problemen mee gehad in de afgelopen jaren.

Echt erop vakantie in andere delen van de wereld heeft Maps het naar mijn idee niet altijd bij het rechte eind. Vorige maand was ik in Costa Rica, en hoewel ik zelf alsnog Google Maps gebruikte, werd me door de lokale bevolking en andere toeristen Waze aangeraden. Schijnbaar omdat juist door die community erachter bepaalde wegen/wegversperringen sneller live zijn.
kuurtjes @AlphaWierie8 december 2022 15:39
Dat is zoals Windows en macOS samennemen omdat ze toch beiden hetzelfde doen. Ik heb liever dat ze mooi apart naast elkaar lopen.

Verder kan Waze op dit moment op bepaalde vragen van Google gewoon nee zeggen. Ik had een tijd geleden ergens gelezen dat Waze bepaalde informatie niet aan Google wou geven, terwijl ze al onderdeel waren van Google.
curkey @AlphaWierie8 december 2022 19:23
Ik heb Flitsmeister ingesteld dat deze op de achtergrond start zodra een Bluetooth verbinding met mijn auto tot stand komt (en ook op vergelijkbare manier afsluit). Zodoende krijgt ik ook meldingen als ik geen navigatie gebruik.

Qua navi zit ik vaker op Maps, maar de kwaliteit van die app is sinds de coronatijd flink achteruit gehold, heb ik gemerkt. Vage bugs en glitches die er vroeger niet waren: geen gps terwijl Waze en OSM apps een prima fix hebben.
Waze is ook niet ideaal, maar dan weer op andere manieren.
Eldaly_M @AlphaWierie8 december 2022 23:17
Voor gewone wegen is Maps best ok, maar van zodra je in bosrijk gebied zit durft Maps je gerust door weggetjes te sturen die echt niet voor een auto geschikt zijn. Ik herinner me zelfs nog een verhaal van @Jurian Ubachs die door Maps met de auto over zeer gevaarlijke bergpadjes gestuurd werd.
Nu durft Waze dat soms ook wel te doen maar dan is een melding + foto via de app voldoende om dat in de wegenkaarten aan te passen.
lighting_ 8 december 2022 12:50
Overname Waze door Google had nooit goedgekeurd moeten worden.
IStealYourGun @lighting_8 december 2022 12:54
Er zijn meer dan genoeg alternatieven, ik zie niet in waarom.
this @IStealYourGun8 december 2022 13:50
Die alternatieven hebben wel andere sterktes dan Waze. Een volwaardig alternatief ben ik nog niet tegengekomen.
MightyFool @this8 december 2022 16:59
Heb je TomTom Go al geprobeerd? Qua navigatie onverslaanbaar imo
this @MightyFool9 december 2022 11:22
Gratis? En hele goede community qua flitsers en andere randobjecten langs de baan?
MightyFool @this9 december 2022 15:52
Gratis niet nee, 3 euro per maand uit m'n hoofd. Qua fliters dikke prima. Andere randobjecten weet ik niet, die heb ik niet aanstaan.
Verwijderd @MightyFool8 december 2022 19:17
Qua navigatie week ik niet zeker... maar wat mij betreft wel de beste qua file-informatie / vertraging inzicht en file vermijding. Niet te gevoelig zoals Google Maps bij elk stoplicht een file en niet veel te laat als ik er al in sta bij Waze.
this @Verwijderd9 december 2022 11:24
Veel te laat bij Waze? Dat is wel bijzonder. Waze schat zelfs op voorhand in of er file zal zijn wanneer je op die locatie (waar uiteindelijk file is) zal toekomen.
Op dat vlak vind ik Waze toch echt geniaal goed.
lighting_ @IStealYourGun8 december 2022 13:17
Waze is populair. Waarom zou Google telkens hun concurrenten mogen opkopen?
Zelfs bij FB gaven de instanties toe dat whatsapp overname niet goedgekeurd had mogen worden.
dimocash @IStealYourGun8 december 2022 14:49
Wat is dan een goed alternatief voor Waze?
Flitsmeister vind ik wel steeds beter worden, maar ga ik de grens over dan is het toch wel echt minder dan Waze.
MightyFool @dimocash8 december 2022 17:00
TomTom Go
Wouterie @IStealYourGun8 december 2022 13:32
Marktaandeel, of beter gezegd: gecombineerd marktaandeel. TomTom was echter destijds nog een vrij grote speler, als het nu zou spelen dan zou een waakhond toch wel aan mogen slaan. Zie het als de overname van GIPHY door Meta. Toen Google eerder Tenor kocht was er niets aan de hand, maar nu Meta hetzelfde doet slaat iedereen aan. Marktaandeel -zucht-
Stefan22 8 december 2022 12:40
Ben benieuwd hoe lang de apps dan nog naast elkaar zullen bestaan, Google kennende niet heel lang. Het bestaansrecht van twee navigatieapps lijkt me na een tijdje onder hetzelfde team overbodig.
IStealYourGun @Stefan228 december 2022 12:56
Het verbaasde mij dat het zo lang heeft geduurd. Ik ging er van uit dat die app een killed by Google status ging krijgen toen die werd overgenomen. :p
jip_86 @Stefan228 december 2022 13:08
Hoeft niet persé, een Maps zonder al de extra's van Waze als meldingen kan opzich best. Maar bijv kruisbestuivingen als dat flitsers of andere meldingen ook naar Maps doorvloeien zal toch ook wel een welkome aanvulling zijn.
Wouterie @Stefan228 december 2022 13:28
Denk ik ook. Navigeren via Maps vind ik echt een drama dus wat mij betreft gaat het navigeren naar Waze en krijgt Maps meer Earth-achtige toepassingen.
Djeepman @Wouterie8 december 2022 17:16
Helemaal mee eens. Al die overbodige en nutteloze info van Google erbij. Waze is prima
Jerronimo 8 december 2022 12:30
Altijd waze gebruikt, met nieuwe telefoon omgegaan naar maps allebei hebben ze voor en nadelen, maar de routes van google maps zijn de laatste tijd een ramp!
Laat je vrolijk km omrijden omdat het een zogenaamde "eco" route is.
Ook files en omleidingen gaat steeds slechter.
Dus sinds kort maar weer overgestapt op waze, vind de interface trouwens ook duidelijker en overzichtelijker.
deMercer @Jerronimo8 december 2022 12:52
… de routes van google maps zijn de laatste tijd een ramp!
Laat je vrolijk km omrijden omdat het een zogenaamde "eco" route is.
Daar is toch een eenvoudige ‘fix’ voor, een andere optie dan de standaard voor de ECO-route kiezen?
fastedje @Jerronimo9 december 2022 12:54
Wel vreemd, omrijden lijkt me sowieso niet erg eco.
curkey @Jerronimo8 december 2022 19:31
Tot een jaar of twee terug werkte het inderdaad verrassend goed, maar het is steeds meer een wilde gok aan het worden hoe efficiënt de route is en of hij fatsoenlijk files weet te vermijden.

Ook de navigatie naar POI is ineens heel brak geworden. Onderweg, diep in Frankrijk, naar mijn vakantiebestemming zocht ik op nabijgelegen parkeerplaatsen langs de route.
Eerste suggestie: rondom Meppel. Tweede: ergens in de Botlek. Meer dan 600km bij mij vandaan... Heel bizar wat voor prut er nu allemaal uitkomt
Glodenox
8 december 2022 12:26
Dit betekent dus het einde van Waze als apart bedrijf onder de Alphabet-groep. Het lijkt me een terechte optimalisatie om alle geografische teams samen onder 1 organisatie te zetten, maar tegelijk stel ik me nu wel vragen bij de marktpositie van Google in het navigatiegebeuren. Vroeger kon je nog zeggen dat Waze onafhankelijk beslissingen kon nemen (en dat deden ze, ik heb weet van geweigerde vragen van Google), nu gaat dat waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn.

Ook blijft dan de vraag hoe lang nog dat Waze een apart advertentieplatform gaat blijven aanbieden. Sowieso is de manier van adverteren er verschillend dan de online vormen van advertenties, maar het zou me niet verbazen als de scheidingslijn daar enorm gaat vervagen.
thomas_n @Glodenox8 december 2022 12:44
Die vragen moesten natuurlijk vooral gesteld worden toen Google Waze overnam in 2013. Een goed functionerende marktwaakhond had die overname volgens mij nooit moeten toestaan.
Wouterie @thomas_n8 december 2022 13:25
Die waakhonden zitten over het algemeen heerlijk te doezelen... Pas als een andere partij het nog een keer wil proberen worden ze wakker en maken dan een kabaal van jewelste!
CAPSLOCK2000
@Wouterie8 december 2022 15:45
Die waakhonden zitten over het algemeen heerlijk te doezelen... Pas als een andere partij het nog een keer wil proberen worden ze wakker en maken dan een kabaal van jewelste!
Waakhonden doen wat hun baas wil. Als een hond zich slecht gedraagt dan geven wij het baasje de schuld, niet het beest.
Wouterie @CAPSLOCK20008 december 2022 15:51
Zo zou je het kunnen stellen... Ik denk eerder dat de waakhonden niet verder kijken dan hun neus lang is. Pas als iemand over het hek stapt gaan ze blaffen, niet een meter daarvoor of 10 meter daarvoor. En dan nog kijken ze alleen naar de situatie op dat moment. Stel dat het grens zit op een gecombineerd marktaandeel van 60% dan houden ze bij 59% hun kaken stijf op elkaar al kan iedereen op z'n klompen aanvoelen dat het volgende week wel eens 75% kan zijn en over een jaar 90%.
Nee, boos blaffen naar Microsoft en Meta maar ondertussen Google jarenlang z'n gang laten gaan.
defixje @Glodenox8 december 2022 12:44
Volgens Google zal de navigatieapp na deze herstructurering apart blijven bestaan.
The Zep Man
@defixje8 december 2022 12:49
'Voor nu' moet je daaraan toevoegen. Dat iets na moment X blijft bestaan is een gegeven als moment X niet expliciet iets zegt over het bestaan ervan. Hoe lang de periode na moment X is voordat moment Y langskomt staat hier los van.

Niets is zo tijdelijk als een uitspraak zonder harde datums. Berichten van een organisatie waarvoor een kerkhofsite is opgezet zou ik met een korrel zout nemen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:55]

Glodenox
@defixje8 december 2022 12:50
De CEO-rol vervalt, dus dan kan je nog moeilijk spreken van een apart bedrijf. Google heeft een enorm slechte track record op vlak van community-beheer (Google+, Orkut, Google Map Maker, ...), maar ze zijn gelukkig nog niet zo dom om de hele community achter Waze te laten vallen. Ik zal het vanop de eerste rij meemaken wat er gaat gebeuren als Waze coördinator van België en Luxemburg en zie zeker ook wel potentiële positieve aspecten, maar het is toch een grote barrière tussen de twee apps die plots verdwijnt.
thomas_n @defixje8 december 2022 12:48
Een uitspraak die zo weinig betekent dat het eigenlijk jammer is dat dit soort quotes worden overgenomen in de media. ;)
sypie @defixje8 december 2022 13:29
Jaja, don't be evil.
Verwijderd 8 december 2022 12:41
Google bespaart anders al flink door de kaarten over te nemen uit OpenStreetMap. Veel van de edits die ik daar doe zie ik korte tijd later ook terug in (onder andere) google maps 😉
PDZ @Verwijderd8 december 2022 14:51
Namen ze die kaarten maar één op één over uit OpenStreetMap (of uit hun eigen Waze). Google Maps bevat nu nog teveel spelfouten in plaatsnamen die niet kunnen worden doorgegeven voor correctie (die optie bestaat in Maps niet voor plaatsnamen), terwijl Waze en OpenStreetMap overal keurig de juiste spelling hanteren.
Wouterie @Verwijderd8 december 2022 13:28
Google weet inderdaad de bronnen wel te benutten.
Forte 8 december 2022 13:19
Enige reden waarom ik Waze verkies boven Maps is het feit dat Waze wel de actuele (GPS) snelheid toont, kleinigheidje wellicht voor veel mensen, maar vind dat toch wel handig. Daardoor rij je vaak wel harder dan de menigte terwijl het gewoon binnen de limiet is. En uiteraard de file/flits meldingen. Waze heeft daarentegen wel echt heel vaak te exotische routes.
TheFes @Forte8 december 2022 13:58
Maps toont die al enige tijd ook
Koen88 @TheFes9 december 2022 12:25
Wat toont Maps sinds enige tijd ook? Ik mis nog altijd de snelheidsmeter namelijk, en de file-informatie is zelden betrouwbaar bij Maps.
TheFes @Koen889 december 2022 12:30
Ik heb bij Maps gewoon een snelheidsmeter in beeld staan. Maar dat is wellicht alleen bij Android Auto dan.
Koen88 @TheFes9 december 2022 12:31
Ik heb bij Maps binnen Android Auto nog altijd geen snelheidsmeter, op een volledig bijgewerkte Galaxy S22. Heel vreemd!
Koen88 8 december 2022 13:16
De enige reden dat ik Waze gebruik is dat in Android Auto Maps nog altijd de snelheid niet weergeeft, en Waze wel. Als deze stap er voor zorgt dat dit wel het geval is ben ik in ieder geval tevreden, en kan ik weer naar Maps, want de routes zijn een stuk bruikbaarder. Ik ben door Waze al zo vaak verkeerd gestuurd...
dutchgio @Koen888 december 2022 18:10
Dat doen ze al een tijdje, misschien eens de app updaten?
Koen88 @dutchgio9 december 2022 12:24
Ik denk dat jullie niet helemaal snappen wat ik bedoel - Google Maps geeft inderdaad wel de snelheid aan, maar niet als je Google Maps gebruikt via Android Auto. Waze geeft via Android Auto wel altijd de snelheid aan.

En ja, een auto heeft een snelheidsmeter, maar ik heb zelf 2 auto's en rijd vaak in de auto van mijn vrouw, allemaal met andere bandenmaten (en dan nog verschillende bandenmaten voor winter- en zomerbanden). Met als gevolg dus ook telkens een andere afwijking tussen kilometerteller en daadwerkelijke snelheid, en bijkomend risico op boetes. Ik vertrouw dus graag op GPS snelheid, en wil die dan ook in beeld hebben. Eerlijk is eerlijk, ik heb ook wel eens de kabel van de tellerbak los horen schieten en was toen heel blij met Android Auto en de accurate snelheid.
beerse @Koen888 december 2022 17:53
Van google-maps in mijn android toestel zie ik sinds een paar maanden wel de snelheid (en de laagste max-snelheid) in het scherm.

Kan Waze ook als fietsroutes aangeven? En eventueel ook wanden en/of ov-routes? Op de website kan ik dat nog niet aangeven. Het is al weer een jaartje geleden dat ik waze heb geprobeerd dus ik kan wat gemist hebben.

Om kort te gaan: Voor een integratie tussen waze en maps is nog best veel te doen.
ikbentochniegek @Koen888 december 2022 18:10
Mijn auto heeft een snelheids meter.
Een beetje flauw geef ik toe, maar de 3 extra km/u die je gaat als je de gps snelheid aan houdt geeft natuurlijk nauwelijks winst.
Wel zorgt dit op de snelweg voor het tergend trage inhalen van medeweggebruikers. Hoe vaak ik me niet vast rijdt achter de zoveelste vrachtwagen omdat iemand me gewoon niet voorbij komt.
micheldenhaag 8 december 2022 13:30
Installeer de SYGIC app en voor €12,99 per jaar heb je nooit meer last van de hier genoemde problemen. 12 x per jaar actuele kaartupdates (van TomTom) en live traffic. Ik wil nooit meer anders (en gebruik het al 13 jaar).
Redondo77 @micheldenhaag8 december 2022 13:59
Ondertussen blijkbaar 'al' €25/jaar.
burgt @Redondo778 december 2022 14:14
Dan kun je beter voor de TomTom Go app gaan, goedkoper.
multikoe @micheldenhaag8 december 2022 13:58
Ik heb Sygic geprobeerd en ik vond het niet zo denderend (is al een jaar of twee geleden). Ik zou ook niet weten wat die betaalde apps toevoegen aan Google Maps, dat ik heel veel gebruik.
PDZ @micheldenhaag8 december 2022 14:46
Leuk, maar de kaarten van TomTom zijn echt bar slecht. Ruim 50% van de plaatsnamen in de provincie Fryslân zijn verkeerd gespeld en deze spelfouten worden zelfs na herhaaldelijk melden niet gecorrigeerd. Bij Waze ontdek ik zelden spelfouten en wanneer deze er wel zijn worden ze snel gecorrigeerd. Daarbij is Waze gratis en community driven.
Largamelion @micheldenhaag8 december 2022 15:47
12x per jaar is echt niets. Bij Waze heb je zo goed als dagelijks kaartupdates, 1x per maand is gewoon te weinig, daarvoor wijzigt er té veel op een té korte termijn.

Heb heel lang geleden ook Sygic gekocht met een levenslange licentie, maar sinds ik Waze gebruik en zie wat voor community erachter zit gebruik ik niets anders meer. De app is zeker niet perfect maar er is wel een bèta programma voor waar er ook effectief geluisterd wordt naar de community (helaas niet naar alles maar bon, dat heb je nergens).
dutchgio @micheldenhaag8 december 2022 18:09
Maar niet de features die Waze biedt.
Verwijderd @dutchgio8 december 2022 19:19
zoals irritante reclame voor het stoplicht bedoel je?
redo033 @micheldenhaag9 december 2022 06:32
Net zo duur als TomTom
DarkSide 8 december 2022 12:24
Op zicht logisch.
Wel benieuwd naar het eindresultaat.
Wat ik fijn vind aan Maps is dat als ik een adres google op de werkplek ik dit als suggestie terug zie in de auto.
Wat ik fijn vind aan waze is de betere verkeersnotificaties.
En dat ik zelf makkelijker een eigen adressen lijst bij te houden. Zonder dat ik overal een contact voor moet opvoeren.

Als het resultaat is dat dit gemerged wordt dan Top.
als betekend dat e.e.a. gaat verdwijnen dan zou dat zonde zijn.

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